BİZ EVLENİYORUZ KAPILARINI AÇIYOR!

BU FUAR ÇİFTLER İÇİN

85 FİRMA YER ALACAK

GELİNLİK DEFİLESİ

Antalya'nın evlilik ve düğün hazırlıkları fuarı Biz Evleniyoruz 6 Şubat'ta kapılarını acıyor. 85'e yakın firmayı tek çatı altındatoplayacak fuar 5 gun boyunca evlenecek çiftlerin adresi olacak.ANTALYA’da 13 yıldırsloganıyla gerçekleştirilen 'Biz Evleniyoruz’ evlilik ve düğün hazırlıkları fuarı bu yıl da evlenecek çiftlerin uğrak noktası olacak.Detay Fuarcılık tarafından 13.'cüsü gerçekleştirilecek fuar 6-10 Şubat tarihleri arasında Antalya Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezinde görülebilecek. 85‘e yakın firmanın yer alacağı Biz Evleniyoruz’da gelinlikten otel ve düğün salonlarına, ev tekstilinden nikah şekeri ve davetiyeye kadar bir çiftin evliliğinde gerekli olacak her sektörden firma yer alıyor.Geçen sene ilki gerçekleştirilen gelinlik defilesi ise bu sene 9 Şubat Cumartesi günü yapılacak.Fuar şirketi yetkilileri, kaliteyi en uyguna alabilmek, fuara özel kampanyalardan faydalanmak isteyen herkesi fuara beklediklerini belirtiyor. Fuarı Antalya’nın yanı sıra kentin ilçeleri, Isparta ve çevre illere de duyurmayı amaçladıklarını dile getiren firma yetkilileri, fuarı ulusal bir fuar haline getirmeyi amaçladıklarını ifade ediyorlar.Daha önce düzenlenen fuardan kareler...