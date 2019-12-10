“Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan 2 Yıl hapis cezası ile aranan H. D.

“Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” ve “Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından 8 dosyadan toplamda 15 Yıl 7 Ay 15 Gün hapis cezasından aranan T. Ş.

“Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün hapis cezası ile aranan C. K.

“Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan 2 Yıl 1 Ay hapis cezası ile aranan D. Y.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜAsayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 02.12.2019 ile 08.12.2019 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahıslarında bulunduğu toplamda, 42 (Kırk İki) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.