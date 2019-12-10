METEOROLOJİK UYARI

(İSPARTA’NIN GÜNEYİNDEKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!)



Yapılan son değerlendirmelere göre; İsparta ve ilçelerinde başlayacak yağışların, Sütçüler ve Aksu civarlarında yarın (11.12.2019 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskım, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ