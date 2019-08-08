Benzine peş peşe indirim!

Benzin ve motorin, bayram tatili öncesinde adeta coştu. Bu gece yarısı motorine 34 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Benzinde de 28 kuruşun ardından 24 saat arayla 18 kuruşluk ikinci bir indirim gündemde. Benzinde, toplam indirim tutarı 46 kuruşa yükselecek.





Türkiye’de, akaryakıt pompa fiyatları; dolar kuru, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyat hareketlerine göre belirlenerek pompaya yansıtılıyor.

Son dönemde uluslar arası piyasalarda benzinin fiyatı hızla düşüyor. Öte yandan dolardaki düşüşle de beraber benzine gelen 28 kuruşluk indirimin ardından 18 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

Öte yandan motorine de 34 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

