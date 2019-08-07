SEDAT ÖZ GURME'DEN BAYRAM İKRAMLIKLARI

DAMAK TADINI BİLENLERE ÇOK ÖZEL DİBEK KAHVESİ

Sedat Öz Gurme'de

SEDAT ÖZ GURME BU BAYRAMDA DA ŞÖLEN GURUBU ÇEŞİTLERİYLE SİZLERLE

Ayrıca hazır tepsi baklava ve sarıburma çeşitleride Sedat Öz Gurme'de bulunmaktadır.

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Türklerde misafirperverlik ve bayram gelenekleri kolonya,şeker, çikolata ile başlar, kahve ve bayram tatlısı ile devam eder.Kısa bayram ziyaretleri de bu ikramlarla tatlanır.İşte bayramda ikram edebileceğiniz bir kez tadına bakanın müptelası olduğu yüzde 100 doğal fındıklı efsaneveöne çıkıyor.Dibek Kahvesi, dünya çapında tüketilen binlerce kahve türü arasında önemli bir yer tutmaktadır.Şölen gurubu Octavia. Milango ,Moje,Vital ve butik dökme şeker ile Bayramınız Şölen. Olsun!