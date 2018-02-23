Motorinde fiyat artacak

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.

Ankara'da ortalama 5,03 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,16 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,98 liradan 5,11 liraya, İzmir'de 5,02 liradan 5,15 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorinin litresine en son 14 Şubat'ta 17 kuruş indirim yapılmıştı.