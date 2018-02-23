- Isparta’da FETÖ’nün 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişiminde, Eğirdir Dağ Komando Okulunda eğitim gören 700 Harbiyeliyi darbeye destek için Ankara’ya sevk ettikleri girişimi iddiasıyla yargılanan 14’ü tutuklu ve 13’ü tutuksuz sanıkla ilgili karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanıklardan 5'ine ağırlaştırılmış müebbet, 7’sine de müebbet cezası verirken, 2 sanık ise tahliye edildi.Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sırasında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrencinin Ankara'ya destek için götürülme girişimi davasında 14'ü tutuklu, 27 sanık hakim karşısına çıktı. Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve aralarında eski Eğridir Dağ Komando Okulu Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya, Eski Kurmay Başkanı Devran Çetinkaya’nın da bulunduğu davada, tutuklu 14 sanıktan 5’i ağırlaştırılmış müebbet, 7'si müebbet ile cezalandırılırken, 2 sanık ise tahliye edildi.Tutuksuz yargılanan 13 sanıktan Mehmet Şirin Coşkun’un dosyası ayrıldı, 12 sanığın da beraatına karar verildi.ISPARTA (İHA)