AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Zeytin Dalı Operasyonunda şehit olan Ispartalı Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın baba evine ziyarette bulunarak, taziyelerini iletti.Ziyarette konuşan şehit babası Hilmi Yılmaz, "Başımı eğmeyeceğim. Dik duracağım. Kimseyi güldürmeyeceğim. Türk bayrağı bu evden inmeyecek" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan, Afrin’de yönelik operasyon sırasında terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen Ispartalı Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın baba evine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, taziye çadırında baba Süleyman Hilmi Yılmaz’a başsağlığı diledi.Şehit ailesine oğullarının kendileri için gönülden de gözden de ırak olmadığını belirten Kan, "Biliyorum acınız büyük ama bizim de acımız büyük. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama hepimizin yüreği yanıyor. Ali sizin evladınızdı şimdi hepimizin evladı oldu. Cumhurbaşkanımız her yerde, ‘şehitler için öldüler demeyin. Onlar diridirler fakat siz göremezsiniz’ ayetini hatırlatıyor. Tabii, bizim için bir hasret Rabbim size sabır ve güç versin. Geçen hafta Reyhanlı’ya roket düştü. Orada 17 yaşındaki Fatma kardeşimiz şehit düştü. Ailesini ziyaret ettik. Sizleri görünce hem sorumluluğumuz artıyor hem üzerimizdeki yükün ne kadar fazla olduğunu hatırlıyoruz ve de hayran kalıyoruz. Rabbim inşallah bizlere de şehadet versin. Rabbim inşallah Ali kardeşimizi Peygamber efendimize komşu eder" dedi.Şehit babası Hilmi Yılmaz ise evinde Türk bayrağının her zaman asılı olduğunu belirterek, "Ben milliyetçi bir insanım. Ülkemi seviyorum. Ben sineme çekiyorum. Acı benim, şehit benim, çocuk benim. Ben vatanımı seviyorum. Devletimin yanındayım" diye konuştu.Ispartalıların yakınlarının kendisini yalnız bırakmadığını belirten baba Yılmaz, "Benim başım dik. Başımı eğmeyeceğim. Dik duracağım. Kimseyi güldürmeyeceğim. İnşallah acım biraz hafifledikten sonra mücadeleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.Ziyarette daha sonra Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın adını aldığı dedesi Ali Yılmaz'ın Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.Ravza Kavakçı Kan, daha sonra şehidin annesi Emine Yılmaz’a da başsağlığı dileklerini iletti. Kan, şehit annesine Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti. Kan'a ziyarette Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan ve 24. Dönem Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun ile İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat da eşlik etti.ISPARTA (İHA)