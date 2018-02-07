AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "Eskiden kendi vatandaşına yardım edemeyen bir devlet vardı, nereden nereye geldik. Kılık-kıyafet ve ideolojilerle uğraşmaktan terörle mücadele edemediler" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Isparta’da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Kan, "İnsan Hakları Başkanlığı olarak, insan haklarını ilgilendiren birçok alanda çalışma yapıyoruz. 15 Temmuz’u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en temel hakkı olan yaşama hakkına yapılmış bir darbe girişimi olarak değerlendiriyoruz. Darbe girişimi sonrasındaki mahkeme süreçlerini takip etmeye çalışıyoruz. İstanbul’da, Silivri’de, Ankara’da, Sincan’da ve diğer illerdeki darbe girişimi davalarını takip ediyoruz. Dava süreçleri her ilde farklı şekilde ilerliyor. Isparta’da bugün katıldığımız duruşma Kara Harp Okulu’nun Eğirdir’de eğitim alan öğrencilerin Ankara’ya götürülme girişimi davasıdır. Isparta’da FETÖ ile mücadele daha FETÖ’nün ismi terör örgütü olarak yeni telaffuz edilmeye başlandığı günden beri devam ediyor ve büyük mücadele edildi” dedi.Almanya’da öldürülen 8 Türk’ten Ispartalı Enver Şimşek’in ailesini ziyaret ettiklerini hatırlatan Kan, "Almanya’da katledilen vatandaşımız olan Enver Şimşek beyin ailesini ziyarete gittik. Enver Şimşek Almanya’da 2002 yılında ırkçı bir grup tarafından şehit edilen, hunharca öldürülen bir kardeşimiz. Ailesi, eşi ve kızı Türkiye’ye dönmüşler, Isparta’da yaşıyorlar. Yine 28 Şubat’ın seneyi devriyesi olduğu için darbenin ne kadar büyük insanlık suçu olduğunu hatırlıyoruz. O süreçte mağdur olan kardeşlerimizle de bir araya geliyoruz" şeklinde konuştu.Kan, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında yaşanan farklılıklara da dikkati çekerek, "1999 yılında Gölcük’te deprem olmuştu. Deprem olduktan birkaç gün sonra ancak hükümetimiz bölgeye gidebilmişti. O dönem başkanımız 'deprem bölgesine gidemiyoruz yollar yıkıldı' demişti. O zaman da Türkiye’de ordumuz vardı, hava kuvvetlerimiz vardı. Ama milli güvenlik kurulu toplandı mı? PKK ile mücadele etmemize rağmen, ekonomimiz çok kötü olmasına rağmen, siyasi istikrarsızlık gırtlak boyunu geçmişken, terörle mücadeleye devam ederken, Milli Güvenlik Kurulu toplandığında bir numaralı tehdit irticaydı. O zamanki Milli Güvenlik Kurulu, bizim kılığımız kıyafetimiz, ideolojimiz ya da beyefendilerin sakalıyla uğraşmaktan bir numaralı tehdit olan terörle mücadele edemezdi. Kendi bölgesini, kendi topraklarında deprem, felaket olduğunda ona müdahaleden aciz bir idare mevcuttu" dedi.Kan, "O zaman biz arkadaşlarımızla bölgeye yardım götürmüştük ama öyle bir ayrımcılık hakimdi ki, bizim yardımımız bile kabul edilemezdi. Çünkü, biz irticayı temsil ediyordu, yardım yapamazdık. Böyle bir zihniyet hakimdi. Kendi vatandaşına yardım edemeyen bir devlet vardı. Eylül ayında biz İnsan Hakları Başkanlığı olarak Kurban Bayramı’nda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızdan izin alarak, 11 il ve her bölgeyi ziyaret ettik. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendiyle Bangladeş’deki Arakanlı kardeşlerimizi ziyaret ettik. Orada Kızılay, TİKA ve AFAD vardı. Türkiye Devleti ve milletiyle orada. İşte, nereden nereye geldik" ifadelerini kullandı.ISPARTA (İHA)