4 bin TL cezası vardı! Yetki belgesi süresi uzatıldı

4 bin TL cezası vardı! Yetki belgesi süresi uzatıldı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
4 bin TL cezası vardı! Yetki belgesi süresi uzatıldı
Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenlerin bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için gereken yetki belgesi alma süresinde uzatmaya gidildi.

Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Yönetmelik, taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacir ile esnaf ve sanatkarların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için alması gereken yetki belgesinde süre 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatıldı.
 
Yönetmelik, 5 Aralık 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Söz konusu süre ekim ayında sona ermişti
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