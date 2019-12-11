“Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” 2019 yılı 2. Etkinliği Başladı.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, öğrencilerimizde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencilerimizi hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla; “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” etkinliği kapsamında, 20 Mayıs 2019 tarihinden itibaren öğrencilerimiz sinema ile buluşturulmaya başlanmıştır. 21-31 Mayıs 2019 tarihinde başlayan etkinlik bu yıl 2. kez çocukları sinemayla buluşturmaya devam ediyor.Proje kapsamında Bakanlığımızca belirlenen “Masal Şatosu-Sihirli Davet” ve “Konuşan Hayvanlar” adlı filmler İlimiz Isparta'da SARAÇ SİNEMASI ve CİNEGOLDS SİNEMASI’nda 9-13 Aralık 2019 tarihleri arasında 2.716 öğrenci ücretsiz olarak sinemaya gitme imkânı bulacaktır.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü