2.5 milyon memurun hayatı değişiyor

2.5 milyon memurun hayatı değişiyor
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Isparta Düğün Salonları
2.5 milyon memurun hayatı değişiyor
Yeni Ekonomi Programı’nda gündeme gelen esnek çalışmanın ayrıntıları netleşiyor. Hizmetin özelliğine göre memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayacak

Yeni Ekonomi Programı'yla birlikte kamu personel rejimi de değişiyor. Hizmetin özelliğine göre kamu çalışanları hangi saatlerde çalışacaklarını kendileri belirleyebilecek. Memurlar haftalık doldurmak zorunda olduğu 40 saatlik mesai süresini nasıl tamamlayacağına kendisi karar verebilecek. İşin en yoğun olduğu 10.00-12.00 ile 13.00-15.00 saatleri arasında tüm memurlar mesaide olacak. Geri kalan saatleri ise belirleyebilecek. Kamu çalışanları isterse bir günlerini boşaltabilecek.

HİZMETİN ÖZELLİĞİNE GÖRE...
Böylece, OECD ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma modeli Türkiye'de de uygulanacak. Kamu kurumları ile çalışanların ihtiyaç ve tercihleri uyumlaştırılacak. Yaklaşık 2.5 milyon memuru ilgilendiren, hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri geliştirilecek. Böylece çalışanların iş yaşam dengesini kurarak aile ve sosyal yaşamlarına, kurs ve eğitim programlarına daha fazla vakit ayırmaları sağlanacak.

40 SAATLİK MESAİ SÜRESİ
Üzerinde çalışılan modele göre memurlar haftalık doldurmak zorunda olduğu 40 saatlik mesaide başlama ve bitirme süresini işin özelliğine göre belirleyebilecek. İşlerin en yoğun olduğu saatlerde bütün memurlar işinin başında olacak. Kamuda bu saatler özellikle 10.00 - 12.00 ve 13.00 - 15.00 olarak ifade ediliyor. Bu saatler dışında çalışma saatlerini sosyal aktiviteler, eğitim programları, çocukların durumuna göre belirleme hakları olacak..

İSTEDİĞİ GİBİ DOLDURACAK
Örneğin isteyen sabah 08.00'de işe gelip 21.00'de işten çıkabilecek. Bu saatler arasında toplam 12 saat çalışmış olacak. Doldurması gereken 40 saatin 28 saatini diğer günler doldurabilecek. Memurlar isterse bir gününü de boşaltabilecek. Günlük 10'ar saatlik mesailerle 4 gün çalışıp bir günü de boş bırakabilecek.

EVDE ÇALIŞMA İZNİ
Mesaisine her an ihtiyaç duyulmayan memurlara da evde çalışma izni verilebilecek. Belirlenen hizmet grupları mesailerini işlerini aksatmamak, zamanında tamamlamak kaydı ile evinde tamamlayabilecek. Esnek çalışma modelleri ile personel aktif, üretken olurken sosyal yaşamlarına da zaman ayırabilecek. Eğitim programlarına katılıp, aileleriyle daha fazla vakit geçirebilecekler.

KAYNAK: SABAH
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