Isparta'da planlı elektrik kesintisi



29 Eylül 2018 Cumartesi günü, 09.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla İsparta Merkez TR-13B (Bayındırlık Arkası BTK. 322323) trafosu AG kol çıkışlarında Has Acar Elektrik tarafından İsparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 29 Eylül 2018 tarihinde, saat 09.00-16.00 arasında, yedi saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkez Davraz Mahallesinde bulunan 5902, 5903, Sokakları, Eyfa Yapı Kooperatifi, Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu, Tümay Yavuz & Ali Ergün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Shell benzin istasyonu, Kule 246 ve bu bölgede bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.