19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Şıldak, mesajında, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını, şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.



Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesinin gençlerin omuzlarında ilelebet yanmaya devam edeceğini aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, tarihimizden aldıkları ilhamla manevi değerlerine bağlı, geçmişine sahip çıkan, geleceğe emin adımlarla yürüyen bireyler olarak, medeniyet yürüyüşümüzü daha da ileriye taşıyacaklardır. Türk gençliğine olan güveninin bir ifadesi olarak bu şanlı tarihi Türk gençliğine armağan eden Atatürk gibi biz de gençlerimize güveniyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken, gençlerimiz ülkemizi 2053, 2071 hedeflerine taşıyacaklardır. Bu duygularla şanlı tarihimizin en önemli mihenk taşlarının başında gelen, kurucu meclisin, Kurutuluş Savaşımızın ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu anlamlı günde, geleceğimizin teminatı gençlerimizin, milletimizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."



BURDUR (AA) -