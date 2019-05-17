Isparta Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, 19 Mayıs Fener Alayı ve Gençlik Konseri düzenliyor. 19 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da Belediye önünden başlayacak olan Fener Alayı sonrasında Damgacı Sokak’ta Başkal konseri gerçekleştirilecek.Fener Alayı ve Gençlik Konserine tüm vatandaşları davet eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Fener Alayının saat 21.00’da belediye önünden başlayacağını, Mehteran eşliğinde gerçekleşecek yürüyüşün Mimar Sinan Caddesini takiben Damgacı Sokak’ta son bulacağını dile getirdi. Başdeğirmen, fener alayının ardından ramazan etkinliklerinin de gerçekleştirildiği tarihi Damgacı Sokak’ta Sanatçı Başkal’ın bir konser vereceğini belirterek, fener alayı ve konsere başta gençler olmak üzere tüm vatandaşları davet etti.Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.Tarih boyunca tüm devletlerin kaderlerini tayin eden önemli dönüm noktaları vardır. Türk tarihinin dönüm noktası da, yurdumuzun dört bir yandan işgal altına alındığı bir dönemde Samsun’dan başlatılan bağımsızlık mücadelesidir.Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatan sathına yayılmıştır.19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen aziz milletimizin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımıdır.İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs günü, aynı zamanda milli hafızamızda çok önemli yer tutan 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi destansı başarıların da kaynağıdır.Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ve aziz milletimizin varoluş mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin bağımsızlık iradesinin Samsun’dan başlayarak, tüm Türkiye’ye yayıldığı bir gündür ve Kurtuluş Zaferine atılan en önemli adımlardan birisidir.Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs, milletimiz için iftihar kaynağı, gençlerimiz için ise ibret vesilesidir. Türkiye Cumhuriyeti geleceğimizin teminatı gençlerimize emanet edilmiştir.Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması bu açıdan son derece anlamlıdır.Sevgili gençler, önceki nesiller inançla ve azimle çalışarak sizlere sahip olmaktan her zaman şeref duyduğunuz büyük bir miras bırakmışlardır. Bu değerli mirası sonsuza kadar korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak en önemli görevinizdir. Türkiye’mizin medeniyet yolculuğunda çok önemli roller üstleneceğinize olan inancımız tamdır.Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, gençlerimizi, Ispartalı hemşehrilerimi ve tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."