WATTOZZ T61 ateşli silah modifikasyon sisteminin basın tanıtım toplantısında konuşan Albayraklar Grup Üst Yöneticisi (CEO) Sertan Ayçiçek, sistemin benzerlerinden en büyük farkının barut iştikakları azaltılmış mermiler ve mühimmatlar kullanarak değil, NATO mermileri kullanarak başarıya ulaşmış olduğuna dikkati çekti.

Ayçiçek, "Yerli ve milli WATTOZZ T61 her türlü uzun veya kısa namlulu silahta geri tepme ve şahlanmayı ortadan kaldırıyor. WATTOZZ T61, aynı zamanda mermilerin namlu çıkış hızını ve menzilini artıran ve silahın atış kararlılığını üst düzeye çıkaran bir sistem.Tüfeklerdeki geri tepme ve şahlanmayı kontrol altında tutmak tabancalara nazaran çok daha kolay. Çünkü tüfeklerdeki infilak sizden yaklaşık 1 metre namlu uzunluğunda meydana gelirken, tabancalarda bu mesafe 12cm'ye kadar inmektedir. T61 tüfeklerde sağladığı başarıyı tabancalarda da aynı şekilde gösteren dünyadaki ilk ve tek sistemdir." diye konuştu.

Drone sistemleri konusunda da çalışmalar yaptıklarına değinen Ayçiçek, şunları söyledi:

"Ülkeler kendi hayalet drone ordularını kurmaya başladı. Bunlar drone avcısı denilen sistemlere takılmıyor. İşte bu noktada dronelerin en büyük sıkıntısı geri tepme ve şahlanma. Dronelerin üzerlerine takılan silahlar büyük düzenekler gerektiriyor. Bunlar drone'a ağırlık vererek onu hantallaştırıyor. Hem de drone ile silah sadece sabit olarak drone'nın baktığı yöne hedef alabilmesi sebebiyle drone'un hareket kabiliyetini kısıtlıyor.

T61, drone üzerindeki uzun namlulu ve kısa namlulu silaha direk takıldığı vakit bu stabilizasyon düzeneklerinin hiç birine gerek kalmayacak. Silahlar drone'nin baktığı yönden bağımsız olarak istenilen yöne art arda ateş edebilecekler. Mevcut sistemlerde çünkü art arda seri atış yapma imkanı yok. T61 dünya silah sanayisinin geleceğidir."

"İnsanlara özgüven verdi"

Albayraklar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ise WATTOZZ T61'in Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini ve bundan dolayı çok gururlu olduklarını anlatarak "Türkiye'de çok yetenekli insanlar olduğunu biliyorduk zaten. Ancak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 15 yıldır bu insanlara özgüven geldi. Biz bu ürünün lisans haklarını dost ülkelere satmayı da düşünüyoruz." diye konuştu.