“Oppo A Serisi 2020” akıllı telefonlar, Türkiye’de satışa çıktı

Oppo'nun A Serisi 2020 modelleri, "A9 2020" ve "A5 2020" modellerinin yer aldığı yeni serisi Türkiye’de satışa çıktı - Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou: - "Oppo A Serisi 2020'deki yepyeni iki modelimiz, kullanıcılara her zamankinden daha fazla özell

“Oppo A Serisi 2020” akıllı telefonlar, Türkiye’de satışa çıktı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Oppo’nun yüksek çözünürlüklü kamera ve uzun pil ömrü ile öne çıkan "A9 2020" ve "A5 2020" modellerinin yer aldığı yeni serisi Türkiye’de satışa çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oppo, akıllı telefon pazarına yeni modellerini kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Oppo’nun orta segment akıllı telefon pazarına yönelik çıkardığı Oppo A Serisi 2020’de yer alan A9 2020 ve A5 2020 modelleri, yüksek kaliteli teknolojilere uygun fiyatlarla ulaşmayı sağlıyor. Oppo A Serisi 2020 modelleri, fotoğrafçılık, tasarım ve uzun ömürlü bir batarya kombinasyonu ile Z kuşağının favorisi olmayı hedefliyor.

Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Oppo'nun yeni serisini değerlendirerek, "İki yeni ürünümüzün bulunduğu seriyi, yeni on yılın başlangıcını kutlamak için ‘Oppo A Serisi 2020’ olarak adlandırdık. Ayrıca, A Serisinin geçen on yılını da kutlarken, yepyeni bir mobil kullanıcı jenerasyonunu karşılıyoruz. Yeni A Serisine verdiğimiz isim, önümüzdeki on yıldaki vizyonumuzu da yansıtıyor. Markanın en yeni teknolojilerini, çarpıcı tasarımını, mükemmel fotoğrafçılığını, güçlü performansını ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik sunduğu mükemmel çözümleri vurguluyoruz. Oppo A Serisi 2020'deki yepyeni iki modelimiz, kullanıcılara her zamankinden daha fazla özellik ve deneyim seçeneği sunuyor." diye konuştu.


- Oppo 48MP dört kamerası ve uzun pil ömrü ile öne çıkıyor

Oppo A Serisi 2020, 48MP dört kamerası ve daha uzun süreli kullanım sağlayan 5 bin mAh'lık ultra bataryası ile kullanıcılara keyifli ve uzun pil ömürlü bir deneyim yaşatıyor. Oppo A9 2020’de, 48MP Ana Kamera + 8MP Ultra Geniş Lens + 2MP Mono Lens + 2MP Portre Lensi içeren çok amaçlı dört kamera kurulumu bulunuyor. Oppo A5 2020 modeli de çok amaçlı dört kamera kurulumu ve 12MP Ana Kamerası ile birlikte geliyor. Bu özellikler, Ultra Gece Modu 2.0 ve bir dizi sanatsal portre stilini içeren tüm çekim açıları ve senaryoları için kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kullanım sunuyor.

A9 2020, 16MP selfie kamerası ile donatılırken, A5 2020 modelinde ise 8MP selfie kamera bulunuyor. Her iki selfie kamerası da, fotoğraflarda en yeni trendlere göre kişiselleştirme sağlamak için "yapay zekâ güzelleştirme teknolojisi"ni kullanıyor. Bu teknoloji cilt tonu, yaş, cinsiyet ve ten rengi gibi özellikleri otomatik olarak tanımlıyor. Kişiselleştirilmiş güzelleştirme teknolojisinin uygulandığı çekimlerde kullanıcılar farklılaşıyor. Cilt üzerindeki lekeleri yumuşatan yepyeni bir algoritma ile kullanıcılar makyaja gerek duymadan daha iyi bir görünüme sahip oluyor.

Oppo’nun en son stabilizasyon teknolojisi, iki yeni telefondaki yerleşik bir jiroskop ile kullanıcıların yüksek kaliteli aksiyon videosu çekebilme hayalini gerçek haline getiriyor. Koşarken, yürürken, bisiklete binerken ve daha pek çok aksiyon sırasında daha istikrarlı bir çekim yapılabiliyor. Kullanıcılar, tek bir düğmeye basarak içinde bulunduğumuz kısa film uygulamaları çağında göz alıcı içerikler oluşturabiliyor. Kullanıcıların videolarını, gelişmiş video filtreleri de destekliyor.- Olağanüstü deneyim ve performans için üstün donanım ve yazılım
OPPO A Serisi 2020, yüksek ses seviyesi ve gelişmiş ses kalitesi sunan çift stereo hoparlörü ile birlikte geliyor. Ses, sürükleyici bir surround ses efekti ile daha duyulma olanağı sağlıyor.

Öte yandan 128 GB yüksek kapasiteli, çok yönlü bellek seçeneklerinin yanı sıra 256 GB'a kadar belleği destekleyebilen iki kartlı yuva (Sim + MicroSD) özelliği, daha fazla fotoğraf kaydetme imkanı sağlıyor.

Oppo A 2020 Serisi’nde yer alan A5 2020 modeli “Işıltılı Beyaz” ve“Parlak Siyah”, A9 2020 modeli ise “Deniz Yeşili”, “Uzay Moru” renk seçenekleri ile Türkiye pazarında yerini aldı. A5 2020, 1999TL ve A9 2020, 2699 TL KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı ile zincir mağazalarda ve operatörlerde kullanıcıların beğenisine sunuldu.







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