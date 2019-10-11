Mehmetçik için 'zafer' duası

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Milletimize, vatanımıza kasteden terör örgütlerini ortadan kaldırmak için mücadele vermekte olan şanlı Mehmetçik'imize, tüm güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım." şeklinde dua etti.

Mehmetçik için 'zafer' duası
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Muğla'daki Şahidi Camisi'nde sabah namazında Fetih suresi okunarak dua edildi.

Camide Fetih suresinden ayetler okuyup, sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için "zafer" duası etti.

Erbaş, namazdan sonra yaptığı duada şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda sınırımızın ötesinde barış getirmek için fitneyi ortadan kaldırmak, tefrikayı ortadan kaldırmak, milletimize, vatanımıza kasteden terör örgütlerini ortadan kaldırmak için mücadele vermekte olan şanlı Mehmetçik'imize, ordumuza, tüm güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım. Bütün askerlerimizin düşmana karşı atışlarını isabetli bir şekilde muvaffak eyle Allah'ım. Allah'ım ülkemizin içerisinde ve dışarısında milletimize kastetmiş olan hainlere fırsat verme. Milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım."

Duaya, askerler, özel harekat polisleri, öğrenciler, vatandaşlar ve protokol mensupları katıldı.

Camiden çıkarken askerler ve öğrencilerle fotoğraf çektirip vatandaşla sohbet eden Ali Erbaş, bahçedeki Şeyh Şahidi'nin türbesini de ziyaret edip, dua okudu.

Mehmetçik için camilerde Fetih suresi okundu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kayseri, Kırıkkale ve Yozgat'taki camilerde Fetih suresi okundu.

Kayseri'de Cami Kebir Camisi'nde sabah namazının kılınmasının ardından Fetih suresi okundu, ardından cemaat, harekata katılan askerlerin başarısı için dua etti.

İl Müftüsü Şahin Güven, huzur ve barışı tesis etmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını söyledi.

Barış harekatını gerçekleştiren Mehmetçik'in her zaman yanında olduklarını belirten Güven, "Onlara manevi bir güç ve destek vermek için camilerde toplanıyoruz. Duaların kabul olduğu bu sabah namazında ordumuzun muzafferiyeti için dua ediyoruz. Fetih Suresini okuyoruz." diye konuştu.

Programda Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresini cemaatle birlikte dinleyip, Mehmetçik için dua etti.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Nur Camisi başta olmak üzere il genelindeki bütün camilerde, başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okundu.

Sabah namazının kılınmasının ardından cemaat, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması ve harekata katılan askerlerin başarısı için dua etti.

Yozgat

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi başta olmak üzere bütün camilerde, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okundu, dua edildi.

Sabah namazının kılınmasının ardından İl Müftüsü Salih Sezik, cemaatle birlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Çorum

Çorum'da yerel bir gazete tarafından organize edilen ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca da desteklenen "Barış Pınarı Harekatı için sefer ve zafer duası" etkinliği kapsamında Ulu Camii'de program düzenlendi.

Sabah namazı sonrası caminin imam hatibi Mustafa Gökmen Kur'an-ı Kerim okudu. Programda daha sonra Müftü Muharrem Biçer tarafından Türkiye'nin PYD/PKK terör örgütünün hedeflerine yönelik harekatına katılan güvenlik güçleri için dua edildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bazı kurum amirleri, çeşitli sendika, sivil toplum ve mesleki örgütlerin temsilcilerinin de katıldığı programın ardından vatandaşlara, Çorum Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.

Amasya

Amasya'nın Suluova ilçesinde imam hatip ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih suresini okuyup dua etti.

Hacı Mustafa Camisi'nde bir araya gelen Suluova Recep İnce İmam Hatip Ortaokul öğrencileri, burada Fetih suresini okudu.

Okul Müdürü Ahmet Gençalioğlu dua programı ile ilgili yaptığı açıklamada, sınır ötesinde operasyonda olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına manevi destek olmak için öğrenci, öğretmen ve velilerle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

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