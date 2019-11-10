ANKARA - Katar, Basra Körfezi'ndeki stratejik konumu, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olması, Katar Finans Merkezi ve Türk iş insanlarına sunduğu cazip fırsatlarla yeni yatırımcılarını bekliyor.

Türkiye ile stratejik müttefikliğinin yanında güçlü ekonomik ve ticari ilişkileri bulunan Katar, Türk iş dünyası için geniş ölçekte iş ve yatırım potansiyeli barındırıyor.

Katar Yatırım Geliştirme Ajansı Üst Yöneticisi Ali Alwaleed Al Sani, AA muhabirine, iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Türk yatırımcılar için Katar'da cazip imkanlar bulunduğunu belirten Al Sani, "Ülkemizde Türk firmaların sayısının arttığını gördükçe gurur duyuyoruz. Güçlü dostluğumuz ve ikili ilişkilerimiz dahilinde Türk firmalarına geniş iş ve yatırım potansiyeli sunuyoruz." dedi.

Türk şirketlerinin farklı yetenek ve uzmanlıklarının Katar'da memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Al Sani, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Türk firmaları ağırlıkla inşaat sektöründe faaliyet gösterdi ve çalışmalarına devam ediyorlar. Artan sektörel çeşitliliği memnuniyetle karşılıyoruz. Türk firmalarınca medya ve kimyasal madde sektöründe heyecan verici yeni projeler yürütülüyor. Ayrıca hizmet sektöründe, lojistik, üretim ve bilgi teknolojilerinde önemli fırsatlar bulunuyor."

Ticaretten finansa yatırım fırsatları

Al Sani, Katar'da yabancı şirketlerin faaliyet göstermesi için çok çeşitli platformlar bulunduğuna işaret ederek, "Örneğin Katar Finans Merkezi profesyonel finans firmaları için çok cazip bir iş merkezi. Bir diğeri, esas olarak denizcilik endüstrileri, plastikler, gelişmiş üretim, soğuk hava depoları ve lojistik konularına odaklanan Katar Serbest Bölgesi. Burası dünyada ikinci sınıf serbest ticaret bölge işletmesi düzeyinde. Katar'da diğer birçok kara ve deniz yatırımı imkanları mevcut ve Türk firmalarının hem yerel pazara girmelerini hem de daha büyük bölgesel ve küresel pazarlarda olmasını sağlayabilir. Katar, Umman ve Kuveyt gibi komşu ülkelere kolay erişilebilecek bir konumda. Ayrıca, ülke olarak birçok Asya ve Doğu Afrika ülkesiyle ticari ortaklıklar ve güçlü ilişkiler içindeyiz." diye konuştu.

Katar'ın Türk iş insanlarına oldukça elverişli bir iş ortamı sağladığını dile getiren Al Sani, şunları kaydetti:

"Türk şirketleri iş vizesi, iş gücü hareketliliği, daimi ikamet, mülkiyet edinme ve cazip yerel fonlara erişim anlamında yatırım dostu düzenlemelerden rahatlıkla yaralanabilir. Yüzde 100 yabancı mülkiyet izni yanında, yabancı şirketler karlarının hepsini kendi ülkelerine götürebiliyor. Daha fazla Türk şirketini çekmeyi ve ağırlamayı dört gözle bekliyor, iş birliğimizin verimli ve sürdürülebilir yollarla karşılıklı çıkarlara hizmet etmesini istiyoruz."

5 yıllık ticaret hacmi yaklaşık 4,6 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi 2014-2018 döneminde yaklaşık 4 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı 2 milyar 952 milyon doları geçerken 2014-2018 döneminde ihracat 3 katına çıktı.

TÜİK verilerine göre, iki ülke arasındaki 2014-2018 dönemine ilişkin ticaret hacmi verileri şöyle (dolar):

Yılİhracatİthalat2014344.712.985394.551.9592015423.087.555360.978.3242016439.141.985271.083.3912017648.914.967264.126.48320181.096.417.030335.319.873Toplam2.952.274.5221.626.060.030