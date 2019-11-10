BARIŞ PINARI HAREKATI GÖREVİ

HAYIRLISI İLE TAMAM...

Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı.Belediye Başkanımız Veli GÖK öncülüğünde hayırsever elma yetiştiricilerimiz ve köy muhtarlarımız ve kooperatiflerimiz ile Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK ve İlçe Özel İdare Müdürlüğümüz koordinesinde 1 Tır Eğirdir ElmasıAKÇAKALE 7.KOMANDO TUGAYIAKÇAKALE 11.KOMANDA TUGAYICEYLANPINAR 51.KOMANDA TUGAYICEYLANPINAR 1.KOMANDO TUGAYI'na Özel İdare Müdürü Selim Müftüler ve Belediye Şirket Müdürümüz Ömer Yılmaz tarafından teslim edilmiştir. Komutanlarımız ve Tugaylarımızda Görevli mehmetçiklerimiz Eğirdir Halkına teşekkür ettiler.