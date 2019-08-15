OSMANİYE (AA) - Kadirli'de, emniyet müdürlüğü ve jandarma ekipleri, "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması kapsamında denetim yaparak sürücüleri uyardı.

İçişleri Bakanlığınca 9 Ağustos'ta başlatılan "Hayatı korumak için senin de kemerin ses getirsin" uygulaması devam ediyor.

Uygulama kapsamda, Adana yolu ve Osmaniye yolu polis kontrol noktasında denetim yapan emniyet ve jandarma trafik ekipleri, durdurdukları araçların sürücüleri ve seyahat eden yolcuları kemer takmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Ekipler, çocuklara yönelik başlatılan ödüllü video yarışmasıyla ilgili broşür dağıttı.

