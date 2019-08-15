Hatay'da eve giren hırsızlar altın ve para çaldı Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir eve giren hırsızlar 4 bin 500 lira, 400 avro ile iki altın bilezik çaldı.Karaağaç Mahallesi'nde altın ve paralarının yerinde olmadığını fark eden ismi açıklanmayan ev sahibi durumu polise bildirdi.Olay yerine giden Ars