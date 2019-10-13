OSMANİYE - Kadirli ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 19'u erkek 31 hafız için icazet ve taç takma töreni düzenlendi.

Müftü Ali Rıza Tahiroğlu, Öğretmenevi önünde düzenlenen törende, hafızlığın, dünya hayatında Kur'an-ı Kerim'i anlama, anlatma, okuma ve Kur'an ahlakını yaşamak bakımından çok önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin hafız olmasında emeği geçenleri tebrik ederek, velilerine teşekkür eden Tahiroğlu, "Hafızlarımızı tebrik ediyor ömür boyu Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmelerini diliyorum. Bu hafızların annelerini, babalarını, bunların yetişmesinde emeği geçenleri ve hocalarını ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.

Etkinlikte Diyanet İşleri Başkanlığı Denizli Tasavvuf Korosu ilahiler seslendirdi, hafızlara hediyeler verildi, taçları giydirildi.

Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Andırın Belediye Ahmet Doğan, İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu, resmi kurum müdürleri ve dav etliler katıldı.



