HATAY - Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, "İslam inancına sahip bireyler olarak bizim hayatımızda, örfümüzde, anlayışımızda flört yoktur. Bizim anlayışımızda, bizim itikatımızda 'Efendim biz şimdi evli değiliz ama arkadaşız' anlayışı yoktur. 'Biz evli değiliz ama birlikte yaşıyoruz' gibi bir anlayış yoktur." dedi.

Hatay İl Müftülüğü tarafından Antakya Kapalı Spor Salonu'nda Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansta konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Dinç, 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası temasının "Peygamberimiz ve Aile" olarak belirlendiğini söyledi.

Aile olgusunun önemini vurgulayan Dinç," Dünyanın en büyük hazinesi insanın yüklü yüklü altınlara, gümüşlere sahip olması değildir. Dünyanın en kıymetli hazinesi insanların birbirlerine baktıkları zaman kendilerine huzur verecek eşe sahip olmasıdır." dedi.

Batılı toplumların örnek alınmaması gerektiğini belirten Dinç, "İslam inancına sahip bireyler olarak, bizim hayatımızda, örfümüzde, anlayışımızda flört yoktur. Bizim anlayışımızda, bizim itikatımızda 'Efendim biz şimdi evli değiliz ama arkadaşız' anlayışı yoktur. 'Biz evli değiliz ama birlikte yaşıyoruz' gibi bir anlayış yoktur. Temel değerlerimizden sapmamamız gerekiyor. Bekarların evlenmesi için bizim kendilerine aracı olmamız, vesile olmamız, yardımcı olmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

- "Eşler sevgi konusunda cimri davranmamalı"

Türkiye'deki evlenme ve boşanma oranlarına dikkati çeken Dinç, şunları kaydetti:

''2017 yılında evlenen sayısı 570 bin, aynı yıl boşanan aile sayısı 128 bin. 2018 yılına geldiğimiz zaman aile kuran sayısı 540 bin boşanan sayısı 140 bin. Her geçen yıl evlilikler düşerken boşanma oranlarında artış söz konusu. O zaman birer Müslüman olarak, rol model, örnek insanlar olarak bizim ailelerimizdeki huzuru sağlamak için ne yapmamız gerek? Eşlerin sevgi konusunda birbirlerine cimri davranmamaları gerekiyor. Bütün benliğimizle, varlığımızla sevgimizi eşlerimize, çocuklarımıza, ailemize aktarmamız gerekiyor"

Konferansı, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve çok sayıda davetli izledi.