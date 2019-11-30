Hatay'da meslek lisesi öğrencileri köy köy dolaşıp bilgisayarları onarıyor

Bilişim teknolojileri öğretmeni ve proje koordinatörü Hasan Faruk Balcı: - "Yaptığımız çalışmalarda amacımız bir yandan öğrencilerimizin uygulamalı eğitimini alarak kendini geliştirmesi diğer yandan da yaptıkları çalışmalarla kırsaldaki okullarımıza deste

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri köy köy dolaşıp bilgisayarları onarıyor
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Isparta Düğün Salonları

HATAY - HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Hatay'da meslek lisesi öğrencileri bir yandan mesleklerini öğrenirken diğer yandan da 3 yıl önce başlattıkları "Kırsalda teknolojik kalkınma projesi" kapsamında köy okullarındaki bilgisayarların bakım ve onarımını üstleniyor.

Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü'nde okuyan bir grup öğrenci, bilişim ekipmanı olmayan köy okullarına hayırseverlerin de desteğiyle bilgisayar temin ediyor.

Köy köy dolaşarak okullara bilişim desteği veren öğrenciler, gidemedikleri okulların bilgisayarlarının bakım ve onarımını ise Hassa ilçesindeki atölyelerinde yapıyor.

Öğrenciler, öğretmenlerinin öncülüğünde Hassa ilçesinin 40 köy okuluna bilişim desteği vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Okulun bilişim teknolojileri öğretmeni ve projenin koordinatörü Hasan Faruk Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin aldıkları uygulamalı eğitim sonunda "Kırsalda teknolojik kalkınma projesi"ni uygulamaya koyduklarını söyledi.

Projeye 3 yıl önce başladıklarını, şimdiye kadar yaklaşık 40 okula ulaştıklarını ifade eden Balcı, şunları dile getirdi:

"Yaptığımız çalışmalarda amacımız bir yandan öğrencilerimizin uygulamalı eğitimini alarak kendini geliştirmesi diğer yandan da yaptıkları çalışmalarla kırsaldaki okullarımıza destek olmak. Onlara bilgisayarların bakım onarımı, yazılımlarının yenilenmesi gibi yardımlarda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra bilgisayar eksiği olanlara da bilgisayar temininde de bulunuyoruz. Ayrıca önümüzdeki günlerde de Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Fikir sizden, uygulama sizden' projesine gönüllü olarak katılarak devam ettirdiğimiz uygulamayı daha da geliştirerek sürdürmeyi düşünüyoruz."

Projenin tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğunun altını çizen Balcı, emeği geçenlere teşekkür etti.

11. sınıf öğrencilerinden Hasan Hakan Torun da derste öğrendiklerini proje sayesinde uygulama fırsatı bulduklarını aktardı.

Projede gönüllü olarak yer aldığını belirten Torun, kırsaldaki öğrencilerin bilim ve bilişimden uzak kalmaması için çalıştıklarını, yardım edebildikleri için de mutlu olduklarını kaydetti.

Öğrencilerin proje kapsamında bilişim desteğinde bulunduğu okullardan ilçe merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Amanos Dağı'nın eteklerindeki Güvenç İlkokulu Müdürü Abdullah Akgün de projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlçedeki bir okulun kırsal kesimlerdeki okullara bilişim desteği sağladığını duyup onlarla iletişime geçtiklerini ifade eden Akgün," Projeyi yürüten arkadaşlarla iletişime geçtikten kısa bir süre sonra malzemeleriyle birlikte okulumuzu ziyaret ettiler. Arızalı bilgisayarımızı alıp onun yerine yeni bir bilgisayar taktılar. Projeyi yöneten arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kırsal kesimlerdeki okullarımızın bu tür desteklere ciddi manada ihtiyaçları var. Bilgisayarlarımız arızalandığında muhatap bulmakta zorluk yaşıyoruz. Arkadaşlar bu konuda bizlerin en büyük destekçileri oldu." diye konuştu.





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