İSTANBUL (AA)- BEE’O Propolis’in helal sertifikalı ürünleri, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İslami Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT), İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ve Discover Events iş birliği ile Avrasya Gösteri ve Sanat merkezinde 1 Aralık’a kadar sürecek olan 7. İİT HELAL EXPO fuarında yerini aldı.



BEE’O’dan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında 6'ncısı düzenlenen İİT HELAL EXPO 35 ülke, 316 katılımcı ve 38.750 ziyaretçisiyle birçok firmaya ev sahipliği yaptı. BEE’O Propolis’de helal sertifikalı ürünleri ile katılımcı firmalar arasında yer aldı.



BEE’O Propolis, Türkiye’de ilk defa hayata geçirdiği “Sözleşmeli Arıcılık” modeliyle arı ürünleri üretimi gerçekleştirmekte.

Bu model ile kontrollü koşullarda, kovandan sofraya izlenebilir üretim sağlanıyor. Uzman ekibinde yer alan ziraat mühendisleri ve arıcılık uzmanları kontrolünde, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan arıcılarla birebir çalışılıyor, eğitim ve malzeme desteği veriliyor. BEE’O Propolis tamamen yerli, doğal, inovatif ürünler üretip, insanların doğal gıdaya duyduğu ihtiyacı karşılamaya çalışıyor.



BEE’O Propolis, 3 bin metrekarelik tesisi, 110 kişilik uzman kadrosu, 2 bin 500 sözleşmeli arıcısı ve 350 bin arı kovanı ile Türkiye’nin en büyük propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal üreticisi ve bu alanda çalışmalarına devam etmekte. Uygulanan Sözleşmeli Model ile her bir arıcının ürettiği ürünleri kesin olarak hangi rakamdan alacağının taahhüdü de verilerek bu şekilde “Adil Ticaret” sağlanmakta.



Sözleşmeli arıcılardan toplanan propolis, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te geliştirilen TÜBİTAK İnovasyon Ödüllü Patentli Ar-Ge yöntemi ile özütlenerek inovatif katma değerli yeni ürünlere dönüştürülürken yurt içi ve yurt dışında online, perakende ve eczane kanallarında satılıyor.





