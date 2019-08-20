İSTANBUL - İzocam tarafından, zorunlu pay alım teklifi süresince paylarını 20,12 TL üzerinden satmak isteyen pay sahiplerinin, hesaplarının bulunduğu aracı kuruma başvurmaları, pay alım teklifi işlemine ilişkin talep formunu doldurmaları ve aracı kurumdan paylarının TEB Yatırım Menkul Değerler (TEB Yatırım) nezdindeki "149149" no’lu hesaba virmanlanmasını talep etmeleri gerektiği bildirildi.

İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamada, İzocam Holding Anonim Şirketi'nin (İzocam Holding), İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin (İzocam) sermayesinin yüzde 95,07’sine sahip olmakla şirketin hakim ortağı konumunda olduğu belirtildi.

Halka açıklık oranının düşük olmasının etkileri ve borsada işlem gören bir şirket olması sebebiyle operasyonel maliyet ve zorlukların ortadan kaldırılması amacıyla II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 8. maddesi uyarınca şirketin Genel Kurulu'nun 13 Haziran 2019 tarihinde şirket paylarının borsa kotundan çıkarılması ve bunun için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul AŞ'ye yapılacak olan başvuru işlemleri de dahil olmak üzere ilgili işlemlerin başlatılmasına karar verdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13 Haziran 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı’na istinaden şirket tarafından borsa kotundan çıkmak amacıyla 19 Haziran 2019 tarihinde Borsa İstanbul AŞ’ye başvuru yapılmış olup borsa kotundan çıkmanın ön koşulu olarak İzocam Holding tarafından 18 Haziran 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na zorunlu pay alım teklifi başvurusu yapılmıştır. Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 8 Ağustos 2019 tarihinde onaylanmış olup İzocam’ın borsada işlem gören paylarını satın almak amacıyla hakim ortağımız İzocam Holding tarafından II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca 20 Ağustos 2019 ve 17 Ağustos 2019 tarihleri arasında olacak şekilde 20 iş günü sürecek bir zorunlu pay alım teklifi gerçekleştirecektir."

Açıklamada, zorunlu pay alım teklifi süresince paylarını 20,12 TL fiyatı üzerinden satmak isteyen pay sahiplerinin, hesaplarının bulunduğu aracı kuruma başvurmaları, pay alım teklifi işlemine ilişkin talep formunu doldurmaları ve aracı kurumdan paylarının TEB Yatırım Menkul Değerler (TEB Yatırım) nezdindeki "149149" no’lu hesaba virmanlanmasını talep etmeleri gerektiği kaydedildi.

Paylarını satan pay sahiplerinin ilgili satış bedelini talebi takip eden gün veya bir sonraki gün içinde alacağı belirtilen açıklamada, "Zorunlu pay alım teklifinin sonuçlanması ve Borsa İstanbul AŞ’nin onayı sonrasında İzocam payları borsa kotundan çıkarılacak ve Borsa İstanbul AŞ’de işlem görmesi sona erecektir. Zorunlu pay alım teklifi süresi içinde teklife cevap vermeyen ortakların borsa kotundan çıkılmasından itibaren üç yıl boyunca paylarını İzocam Holding’e satmak için başvuruda bulunma imkanı olacaktır. Bu süre içerisinde, TEB Yatırım ayrıca borsa kotundan çıkarılan şirket paylarının İzocam Holding tarafından satın alınmasına da aracılık edecektir." ifadeleri kullanıldı.