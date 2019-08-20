Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği iddiası

Hatay'da bir kişi dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı - Ailenin avukatı Neslihan Güraslan: - "Dişi çekildikten sonra müvekkilimin yüzü daha da şişmeye başlıyor. Ameliyat olduktan sonra göz ve yüzünün bir kısmın

Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği iddiası
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Isparta Düğün Salonları

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde diş sağlığı merkezinde dişinin çekilmesi sonrası gözünü kaybettiğini öne süren kişi hukuk mücadelesi başlattı.

Kömürçukuru Mahallesi'nde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası Mustafa Bulat (41), dişinin ağrıması üzerine ilçedeki sağlık ocağına gitti.

Kendisine ilaç verilen Bulat, şikayetinin geçmemesi üzerine tekrar gittiği sağlık ocağında doktorun yönlendirmesiyle İskenderun'daki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvurdu.

Burada dişi çekilmesine rağmen yüzündeki şişliklerin gün geçtikçe arttığını fark eden Bulat, doktoruna durumu iletmesi üzerine Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Bulat, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine yönlendirildi.

Doktorların cerrahi müdahalede bulunduğu Bulat'ın sol gözü ve yüzünün bir kısmı burada ameliyatla alındı.

Operasyon sonrası burnundan hortum yardımıyla beslenmek zorunda kalan ve konuşma yetisini büyük ölçüde kaybeden Bulat, İskenderun'da dişini çeken doktordan avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili, AA muhabirine açıklamada bulunan, baba Sefer Bulat (80), oğlunun ağrıları nedeniyle İskenderun'da dişinin çekildiğini söyledi.

Daha sonra yüzünün şişmeye başladığını ve dayanamayacağı ağrılar oluştuğunu anlatan Bulat, ameliyat olmak üzere Adana'ya gittiklerini ifade etti.

Oğlu ameliyata alındıktan sonra hastanede doktorların kendisini aradığını aktaran Bulat, şöyle devam etti:

"Doktorlar telefonda 'acele ol' dediklerinde 'oğlumu kaybettik' diye düşündüm. Doktorun yanına gittim. Bana 'Ya sol gözünü alacağız ya da çocuktan vazgeçeceksin' diye sorunca ben de 'gözünü alın' dedim. Sonra ameliyatla gözünü aldılar. Hastanede 14 gün yattı. Ardından taburcu ettiler. Alma nedenleri kanser diye şüphelenmeleriydi. Kötü huyluymuş, 'göze yaklaşıyor' dediler."

- "Kanserden şüpheleniliyor ama daha teşhis konulmamış"

Ailenin avukatı Neslihan Güraslan da müvekkilinin diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğini ifade etti.

Gittiğinde yüzünde şişliğin bulunduğunu, diş hekiminin bunu görmesine rağmen hiçbir tetkik yapmadan ve ilaç kullandırmadan dişini çektiğini öne süren Güraslan, şöyle konuştu:

"Dişi çekildikten sonra müvekkilimin yüzü daha da şişmeye başlıyor. Ameliyat olduktan sonra göz ve yüzünün bir kısmını kaybediyor. Müvekkilim aslında tetkikler yaptırıyor. Kanserden şüpheleniliyor ama daha teşhis konulmamış. Bu süreç içerisinde müvekkilimin diş ağrısı oluyor, gidiyor. Normalde bu tür hastalarda direkt diş çekimini tercih etmiyor doktorlar. Orada zaten yüzü şiş, doktor bunu gördüğü halde dişi çekiyor. Burada tümör tetiklenmiş olabilir deniliyor."

Avukat Güraslan, konuyla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.


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