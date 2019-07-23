İSTANBUL (AA) - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Living Lab'de yaklaşık 70 tane ürünün ticari ürün haline dönüştüğünü belirterek, "70 tane ürün, artık bir marka haline gelmiş. Herkesin hayalini kurduğu şey olan 'biz marka üretebiliriz' idealini, Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile başarmış durumdayız." dedi.

Başakşehir Belediyesi, merkezi Almanya'da bulunan endüstriyel kontrol ve otomasyon şirketi FESTO iş birliği ile Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde "Endüstri 4.0 & Üretimde ve İnsan Gelişiminde Verimlilik Eğitimi" etkinliği düzenledi.

Etkinlikte konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nin, Türkiye'de ilk defa Başakşehir Belediyesi tarafından yapıldığını hatırlatarak, belediyeciliğin sadece yol ve kaldırım yapmak anlamına gelmediğini, bu projenin bir belediye tarafından yapılmasının Türkiye için önemli bir farklılık olduğunu vurguladı.

Katma değerli mal üretmenin önemine işaret eden Kartoğlu, "Bu konulara sadece teknolojiyle ilgili bilim adamları değil, ülkedeki her kişinin kafa yorması lazım. Burada insanların ürünlerinin keşfedilmesini sağlarsak o zaman gerçekten ülkemiz için katma değerli mal üretmiş oluruz. Living Lab'in keşfedilmesi, içerisinde yapılan uygulamaların örnek alınıp diğer şehirlere ve ilçelere de kurulması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nin teknoloji ile ilgili faaliyetlerinin sonuçlarının da alınmaya başlandığını ifade eden Kartoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sadece bina olarak kurulan bir sistem değil. Aynı zamanda içerisinde üretilmiş olan bir takım faaliyetler de uygulama haline dönüştü. Yaklaşık 70 tane ürün, ticari ürün haline dönüştü. 70 tane ürün, artık bir marka haline gelmiş. Herkesin hayalini kurduğu şey olan 'biz marka üretebiliriz' idealini, Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile başarmış durumdayız. Fikirleri olan bunları ürün haline getirmiş veya bunun prototipini oluşturmuş arkadaşların, ticari yatırım yapmak isteyen kişilerle buluştuğu bir mekan burası."





- Akıllı çöp toplama sistemi





Yasin Kartoğlu, merkezden akıllı şehircilik anlamında da yararlandıklarını belirterek, akıllı çöp toplama sistemi ile en iyi şehircilik ödüllerinden bir tanesini aldıklarını bildirdi.

Kartoğlu, "Endüstri 4.0'ı üretmiş bir akıllı çöp sisteminden bahsediyoruz. Avrupa ortalamasında çöpün toplanma süresi 5 dakikadır, biz bunu 45 saniyeye düşürdük. 'Kafa yorulursa başarırız' dediğimiz şeyi biz burada başarmış durumdayız. Akıllı çöp toplama sisteminde teknolojiyle endüstrinin buluşması neticesinde merkezden takip edilen bir sistemle çöplerin doluluk oranları belirleniyor. Bu sistem; araçların, oradaki çöplerin sadece doluluk oranlarına ulaştığında gitmesini sağlamış oluyor." diye konuştu.