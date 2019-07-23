MERSİN (AA) - Mersin'de, kendi güzergahlarına başka bir kooperatife bağlı dolmuşların da dahil edilmesini protesto eden bir grup sürücü yolu trafiğe kapattı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne sefer yapan Osmaniye Kooperatifi'ne bağlı dolmuş şoförleri güzergahlarına başka bir kooperatife bağlı dolmuşların da dahil edilmesine tepki gösterdi.

Duruma itiraz eden ve seslerini yetkililere duyurmaya çalışan şoförler, araçlarıyla bir süre otogar kavşağını trafiğe kapattı.

Bu sırada olay yerine gelen trafik ekipleri, şoförlerle konuşarak yolun açılmasını sağladı.

Bölgede trafik normale dönerken, ekiplerin tedbiri sürüyor.



