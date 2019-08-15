Antalya'da silahla yaralama ve iş yeri kurşunlama iddiası Antalya'da bir oteli ve sahibine ait otomobili kurşunladıkları sırada seken mermilerle resepsiyon görevlisinin yaralanmasına yol açtıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesinde geçtiğimiz ay meyda