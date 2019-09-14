Antalya'da "Şehirde Müzik Var" etkinlikleri ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando Orkestrası (ABBO), "Şehirde Müzik Var" etkinlikleri kapsamında konser verdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler, Antalya