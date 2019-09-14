"İyi yetişmiş insan gücü bir ülkenin en büyük silahıdır"

ANTALYA - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, iyi yetişmiş insan gücünün bir ülkenin en büyük silahı olduğunu belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaloğlu, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Zeynep-Mustafa Kemer Ortaokulu ve Cumhuriyet Gülhizar-Osman Sarıca İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışlarını gerçekleştirdi.

Karaloğlu, açılış töreninde, kentte 463 bin öğrenci 35 bin öğretmenin şu anda eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde olduğunu bildirdi.

Geçen yıla göre öğrenci sayısının 21 bin arttığını ifade eden Karaloğlu, "Biz her sene sisteme yeni giren en az 20 bin öğrencimize yeni okullar yapmak zorundayız. Eğer gençliğimizi gerektiği gibi milli ve manevi değerlerine bağlı, yerli ve milli yetiştiremezsek, o zaman ülkenin geleceği noktasında menfi olarak ülkenin kaderini etkileriz ama iyi yetişmiş insan gücü bir ülkenin en büyük gücü, silahıdır. Bu yüzden eğitimi faaliyetlerini çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Açılıştan sonra sınıfları gezen Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, öğrencilerle sohbet edip, kendilerine kitap hediye etti.



Törene, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.