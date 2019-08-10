Antalya, sağlık turizminde de iddialı

- Dünyanın 193 ülkesinden 14 milyon turisti ağırlayan Antalya, 29 özel, 28 devlet ve 3 eğitim araştırma hastanesiyle sağlık turizminde söz sahibi olmak istiyor - Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Kanpolat: - "Kendi ülkem

Antalya, sağlık turizminde de iddialı
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Deniz, kum, güneş destinasyonunun yanı sıra tarihiyle, kültürüyle dünyanın her bir köşesinden turist çeken Antalya, 29 özel, 28 devlet ve 3 eğitim araştırma hastanesiyle sağlık turizminde de adından söz ettirmek istiyor.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Sağlık turizminde markalaşma süreci başladı, 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak." sözleri, turizmin başkenti Antalya'daki sağlık sektörü temsilcilerini sevindirdi.

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık turizminin gelişmesi noktasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleriyle önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığından da bir süredir beklenti içinde olduklarını aktaran Kanpolat, "Bakanımızın sağlık turizmi alanında yaptığı açıklamaları bizleri çok umutlandırdı." dedi.

- "29 özel, 28 devlet ve 3 araştırma hastanesi ile biz hazırız"

Antalya'da 29 özel, 28 devlet ve 3 eğitim araştırma hastanesi bulunduğuna işaret eden Kanpolat, hepsinin de sağlık turizmine hizmet verebilecek kapasitede olduğunu kaydetti.

Türkiye'de 2002 yılından bu yana sağlık altyapısında çok ciddi değişiklikler olduğunu, önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Kanpolat, şöyle devam etti:

"Kendi ülkemizde bile sağlık sorunları yaşayan bir ülkeyken 2002'den bu yana ciddi anlamda altyapımızı geliştirdik. Dünya pazarında 'Biz de varız' demeye başladık ama bir sıkıntımız var, o da hızlı gelişen altyapımızı dışarıya tanıtamadık. Ciddi anlamda bir tanıtım eksikliği var. Turist sayısı anlamında Türkiye'nin en büyük merkeziyiz ama sağlık turizmi konusunda istediğimiz yerde değiliz. Bunun en büyük sıkıntılarından bir tanesi tanıtım eksikliği."

Kanpolat, bugün Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde sağlık turizmi yapacak altyapıya sahip sağlık kuruluşlarının, "Bu iş için hazırız, talepleri karşılayabiliriz" imajını vermesi gerektiğini söyledi.

- "Sağlık turizminde markalaşacağımıza inanıyorum"

Bakan Koca'nın, tanıtım ve bürokratik sıkıntıların Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) üzerinden aşılacağı yönünde açıklama yaptığını belirten Kanpolat, "Sağlık turizminde markalaşacağımıza inanıyorum. Sağlık altyapısı anlamında çok iyi noktadayız, biraz tanıtım eksikliğimiz, biraz da bürokratik sıkıntılarımız var. Bu engellerin kaldırılması için sivil toplum kuruluşları olarak biz de elimizden gelen tüm çalışmayı yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık turizminin dünyadaki ekonomik büyüklüğünün, 100 milyar doların üstünde olduğuna işaret eden Kanpolat, en büyük payı ise Hindistan'ın aldığını söyledi. Türkiye'nin de yavaş yavaş yukarılara doğru tırmanmaya başladığını aktaran Kanpolat, özellikle İstanbul, Antalya gibi kentlerdeki hastanelere çok ciddi hastalar gelmeye başladığını kaydetti.

Saç ekimi, diş tedavisi ve estetik operasyonlar dışında, onkoloji ve organ nakli gibi büyük işlemlerde de hasta gelmesini beklediklerini anlatan Kanpolat, özellikle Orta Doğu ülkeleriyle çalışmalarının olduğunu, hastaneler arasındaki diyaloğu artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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