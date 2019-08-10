Huawei'nin yeni işletim sistemi bütün akıllı cihazları kapsayacak

- Huawei'nin yeni işletim sistemi HarmonyOS'un bu yıl akıllı ekran ürünlerinde kullanılması beklenirken, önümüzdeki üç yıl boyunca giyilebilir ürünler, HUAWEI Vision ve otomobiller de dahil olmak üzere daha geniş bir akıllı cihaz yelpazesinde kullanıma su

Huawei'nin yeni işletim sistemi bütün akıllı cihazları kapsayacak
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - ABDULKADİR GÜNYOL - Çinli teknoloji devi Huawei çıkaracağı yeni işletim sistemini sadece telefon ve laptoplar için değil bütün akıllı cihazlarda kullanmayı hedefliyor.

Mart 2018'de Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırmasıyla başlayan ABD-Çin ticaret savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'un Çinli teknoloji firmalarına sınırlama getirmesi ile teknoloji sahasına da taşındı.

ABD yönetiminin getirdiği kısıtlamaların ardından Silikon Vadisi'nin dev şirketlerinden buna paralel adımlar gelmeye başladı. Google'nin yanı sıra Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi ABD'li dev teknoloji şirketleri, Huawei ile olan ilişkilerini askıya aldıklarını ve ürün tedariki sağlamayacaklarını açıklamıştı.

ABD hükümetinin kısıtlamaları 90 gün ertelemesine ve ABD'li teknoloji firmalarının Huawei ile geçici olarak iş yapmasına izin vermesine rağmen, Huawei'nin uzun vadede Android'e olan bağımlılığını azaltmak için kendi işletim sistemini geliştireceği konuşuluyordu.

Çinli teknoloji devi, dün gerçekleştirilen Huawei Geliştirici Konferansı 2019'da tüm cihazlarla ve senaryolarla uyumlu bir kullanıcı deneyimi sunmak için tasarlanan mikro çekirdek tabanlı işletim sistemi olan HarmonyOS'u dünyaya duyurdu.

Şirket, yeni işletim sistemini dünya çapında açık kaynaklı bir platform olarak piyasaya sürecek. Huawei ayrıca, geliştiricilerle iş birliğini desteklemek için açık kaynak temelli bir topluluk da kurmayı hedefliyor. Huawei, yeni işletim sistemini önce Çin'de daha sonra ise dünyaya pazarlamayı planlıyor.

Huawei'nin Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu, konferansta yaptığı konuşmada, kullanıcıların tüm cihazlarda ve senaryolarda bütünsel olarak akıllı deneyim bekledikleri bir döneme girildiğini söyledi. Richard Yu şöyle konuştu:

"Bunu desteklemek için, çapraz platform yetenekleri gelişmiş bir işletim sistemine sahip olmanın önemi son derece açık. Bu ihtiyaca yönelik olarak, farklı cihaz ve platformlarda kullanılabilen, düşük gecikme süresi ve güçlü güvenlik özellikleri özelinde tüketici talebini karşılayabilecek senaryolara yönelik çözümler üretmeliyiz. HarmonyOS ile tam olarak bunu hedefledik. HarmonyOS, Android ve iOS'tan tamamen farklı. HarmonyOS, tüm senaryolarda sorunsuz bir deneyim sunan mikro çekirdek tabanlı bir işletim sistemidir. Güvenilir ve güvenli bir mimariye sahiptir ve cihazlar arasında sorunsuz iş birliğini destekler. HarmonyOS ile uygulamalarınızı bir kez geliştirdikten sonra, daha sonra bunları bir dizi farklı cihaza esnek bir şekilde dağıtmak mümkün."


- Tüm sistemlerde uyumlu olacak


HarmonyOS işletim sisteminin akıllı saatler, akıllı ekranlar, araç içi sistemler ve akıllı hoparlörler gibi akıllı cihazlar için uyumlu bir yapıda olduğunun altını çizen Richard Yu, "Huawei, bu uygulama sayesinde cihazlar arasında entegre ve paylaşılan bir ekosistem kurmayı, güvenilir bir çalışma ortamı oluşturmayı ve her cihazla bütünsel bir akıllı deneyim sunmayı amaçlamaktadır. HarmonyOS’un sektörü yeniden canlandırıp ekosistemi zenginleştireceğine inanıyoruz. Amacımız insanlara gerçekten ilgi çekici ve farklı bir deneyim sunmak. Bu yeni ekosistemi inşa ederken dünyanın dört bir yanındaki geliştiricileri bize katılmaya davet ediyoruz. Birlikte, tüm senaryolarda tüketiciler için akıllı bir deneyim sunacağız." diye konuştu.


- Yeni sistem 4 farklı özelliği beraberinde getiriyor


Huawei'den yapılan açıklamaya göre yeni çıkacak işletim sistemi 4 farklı özelliği beraberinde getirecek. Şirkete göre işletim sistemi, dağıtılmış mimari ve dağıtılmış sanal veri yolu teknolojisi ile tüm senaryolarda kesintisiz ve iş birliğine dayalı bir deneyim sunacak. Yüksek performanslı IPC özelliği Deterministic Latency Engine ve yüksek performanslı Inter Process Communication (IPC) ile düşük performans sorunlarına çözüm olacak.

HarmonyOS, gelişmiş güvenlik ve düşük gecikme özelliğine sahip yeni bir mikro çekirdek tasarımı ile çekirdek işlevlerini basitleştirmek, çekirdek dışındaki kullanıcı modunda mümkün olduğunca çok sayıda sistem hizmeti uygulamak ve karşılıklı güvenlik koruması eklemeyi amaçlıyor. Çok cihazlı IDE ise geliştiricilerin birden fazla cihazda çalışan uygulamaları daha verimli bir şekilde oluşturmalarını planlıyor.

Huawei, HarmonyOS’un gelişimine yönelik yol haritasını da açıkladı. HarmonyOS 1.0, bu yıl başlayacak olan akıllı ekran ürünlerinde ilk kez kullanılacak. Sistem, önümüzdeki üç yıl boyunca giyilebilir ürünler, HUAWEI Vision ve otomobiller de dahil olmak üzere daha geniş bir akıllı cihaz yelpazesinde kullanıma sunulması hedefleniyor.











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