Adana'da kavga: 3 yaralı Adana'da çıkan kavgada 3 kişi satırla yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda M.A. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A'nın 3 kişiy