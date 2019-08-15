Adana'da ev yangını Adana'da apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri s