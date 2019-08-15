ADANA (AA) - Adana'da apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu sırada çevredeki vatandaşlar apartman sakinlerini uyararak binanın boşaltılmasını sağladı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu evde hasar oluştu.
Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.