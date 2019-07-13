Adana ve Mersin için sağanak uyarısı Adana ve Mersin için sağanak ile gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Adana’da ve Mersin'in kuzey kesimleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinin yüksek bölümlerind