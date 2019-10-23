Webrazzi Summit 2019

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: - "Dijitalleşme tabandan, müşterilerden, insan davranışlarından tetiklenen bir süreç. İş dünyasında tedarikçi de, çalışan da bu denkleme dahil. Hepsi bir arada dönüşüyor. Dışında kalmak mümkün değil. Gecikme ol

Webrazzi Summit 2019
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Dijitalleşme tabandan, müşterilerden, insan davranışlarından tetiklenen bir süreç. İş dünyasında tedarikçi de, çalışan da bu denkleme dahil. Hepsi bir arada dönüşüyor. Dışında kalmak mümkün değil. Gecikme olursa da bu zemin kaybettirir, iş modellerindeki değişimin farkına varılmaz." dedi.

İnternet ve girişimcilik sektörünün buluşma noktası Webrazzi Summit'te konuşan Bali, "aracısızlaşma" olarak tanımladığı dijitalleşmede; iş modellerinin farklılaşması ve insan davranışındaki değişikliklerle birlikte değer yaratma zincirindeki bazı halkaların işlevini kaybettiğini, bazılarının işlevinin değiştiğini, yeni halkaların eklendiğini söyledi.

İşlevsiz halkaların elimine olmasıyla nihai kullanıcı ile ilk hizmeti, ürünü sunan arasındaki mesafenin kısaldığı dijitalleşmenin istisnası veya muafiyetinin olmadığını belirten Bali, bunun bütün sektörlere ve iş alanlarına etki ettiğini kaydetti.

Dijitalleşmenin, zamanımıza denk gelen değişim dalgası olduğunu ifade eden Bali, "Böyle bakıldığında aslında sanayi devriminden, buharlı makinelerin icadından bir farkı yok. O tarihlerde insanlar, fizik sınırlarını aşmaya çalışıyordu. Bugün dijitalleşmeyle, yeni algoritmalarla, yapay zeka ile bu defa zihnin sınırları aşılmaya çalışılıyor." dedi.

Geçmişte bu tür değişimlerin önemli bir bölümünün elit bir ekip tarafından yürütüldüğünü aktaran Bali, şöyle devam etti:

"Halbuki dijitalleşme tabandan, müşterilerden, insan davranışlarından tetiklenen bir süreç. İş dünyasında tedarikçi de, çalışan da bu denkleme dahil. Hepsi bir arada dönüşüyor. Dışında kalmak mümkün değil. Gecikme olursa da bu zemin kaybettirir, iş modellerindeki değişimin farkına varılmaz. Dijital dönüşüm kontrol edilebilir bir süreç değil. Bu yönüyle bakıldığında topyekun, bütüncül ve kapsayıcı olmak zorundadır. ‘İşletmenin şurası buna uygun, orayı öyle yapalım ama bu kısımda geleneksel yöntemlerle devam edelim’ demek mümkün değil. Başlangıç aşamasında bir yönetme taktiği olarak ilişkisi güçlü alanlarda belki çekim, cazibe merkezleri oluşturulabilir. Orada yaratılan enerji ile işletmenin diğer taraflarına bu yayılabilir. Ancak asıl dönüşümü sağlayabilmek için bütün iş süreçlerinin kapsanması gerekir. Eğer süreç, özel bir yerde dijitalleşmeyle, dönüşümle ilgili bir ünite kurup onunla yürütülürse bu, büyük bir gemiyi sürat motoru ile yönlendirmeye, onun yönünü değiştirmeye çalışmaya benzer. İmkansız bir şeydir."


- "Birinci adamın varlığı yetmez, taahhüdü, samimiyeti, işin mutfağında olması önemli"


Adnan Bali, bazı alanların doğal olarak işleri gereği dijital dönüşüm sürecine daha yakın olduğunu belirterek, "Örneğin, İş Bankası’nda bu iş, bireysel bankacılıktan nüve olarak doğdu. Çünkü müşteri davranışlarındaki değişimin bankacılığa yansımalarının en fazla hissedildiği yerdi. Tabii ki orayla sınırlı bir faaliyet olarak kalmadı, bütün süreçlerimize yayıldı. Eğer arabanın dört tekerleği aynı hızda gitmiyorsa, araç en düşük hızı olan tekerleğe tabi olur. Onun için hepsi birden senkronize edilmeli." diye konuştu.

Ekip, takım lideri olan birinci adamın, bağlayıcı, net bir taahhüdünün olmadığı hiçbir işin istenilen seviyede gitmeyeceğini vurgulayan Bali, "Sürecin içindeki herkes birinci adamın varlığını, taahhüdünü, samimiyetini hissetmeli. Eğer o irade, kararlılık yeteri kadar hissettirilmezse yine aksaklıklar olur. Örneğin, ‘arkadaşlar yapıyor’ mesafesindeki işlerin hiçbiri yürümez. İmkan sağlamak, güç vermek, hakem olmak lazım. Ortak bir mesai ile öğrenme gayreti göstermek, o işin mutfağına girmek de önemli." dedi.

Bali, birinci adamların, zamanımıza denk gelen bir değişim, dönüşüm süreci olan dijitalleşmenin doğal bir parçası olmaları gerektiğini belirterek, “Dijitalleşme bir organizasyonun bütününe sirayet etmeli." ifadesini kullandı.


- "İş dünyası, finans, kamu ve akademik çevreler bir arada çalışmalı"


İş Bankası Genel Müdürü Bali, verinin bu sürecin kilit noktası olduğuna dikkati çekerek, müşterilerin davranış değişikliğini ve beklentilerini yönetmek için çok sağlam bir veri akışı olması, bu verinin de çok iyi muhafaza edilmesi ve işlenmesi gerektiğini söyledi.

"İçinde yaşadığımız dünyada artık işimiz bir ürünü noktasal olarak satmak değil" diyen Bali, o ürün ile bağlantılı bütün ürün ve hizmetleri, tarafları kapsayacak şekilde bir ekosisteme dönüştürüp faaliyetleri bir arada yürütmenin önemli olduğunu vurguladı.

Bankacılığın, bu konuda bir platform olma bakımından ciddi avantajı olduğunu ifade eden Bali, "Yeter ki pasta büyüsün, sunulamayan hizmetler sunulabilir hale gelsin, erişilemeyen müşteri tabanlarına erişilsin." dedi.

Dijitalleşme, değişim ve dönüşüm sürecinde kamunun yönlendirici olmasının önemine de işaret eden Bali, "Kamu tarafında yatırım yapma saikini güçlendirecek, kolaylıklar sağlayacak, vergiyle ilgili düzenlemelerde imkan sağlayacak alanlar yaratmalıyız. İş dünyası, finans, kamu ve akademik çevreler bir arada çalışmalı. Çünkü tekil çalışmalarla istenilen sonuçlar yaratılamayabilir." ifadelerini kullandı.



Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GÜL BİRLİK SİYASETE MALZEME OLACAK BİR KURUM OLMAMALI
Minik Karamel yeni yuvasına kavuştu
Isparta'da ​Kavşak iyileştirme çalışmaları ile trafik akışı hızlanacak
Isparta'da Deprem Tatbikatı yapıldı
Isparta PTT'den personelinden Valilik ziyareti
Isparta Belediye Başkanı muhtarlara buluştu
Isparta'da yetenek sınavı ile okullara öğrenci alımı yapılacak
Eğirdir Yöresel ürünleriyle YÖREX Fuarında yerini aldı 2019
Uluborlu Belediyesi YÖREX'te yerini aldı 2019
Isparta'da narko operasyon! 45 kişi yakalandı
TED Isparta Zeka Oyunları Takımı il birincisi oldu
‘SIFIR ATIK’ PROJESİNE EĞİRDİR’DEN TAM DESTEK
Isparta basınından Mehmetçik'e destek
"Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Isparta'da
ISPARTALI YÜZÜCÜLERİMİZ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILACAK
Çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs Isparta'da yakalandı
BÜYÜK FUAR YÖREX BAŞLIYOR 2019
Isparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durum
Milas Mesireliği’nde Çalışmalar Son Hız Devam Ediyor
Isparta'da Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmaları konferansta anlatıldı
Her öğrenci için 'e-Portfolyo' oluşturulacak
KARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDI
Tüm memurları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli oldu
BAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMI
Ayhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

BAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMIBAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMI19 Ekim 2019
Isparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarındaIsparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarında18 Ekim 2019
TED Isparta Koleji Okul Başkanını SeçtiTED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti18 Ekim 2019
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardıIsparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı17 Ekim 2019
Ayhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdiAyhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdi19 Ekim 2019
Isparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durumIsparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durum21 Ekim 2019
KARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDIKARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDI21 Ekim 2019
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandıIsparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı17 Ekim 2019
Isparta'da kaçak içki operasyonuIsparta'da kaçak içki operasyonu17 Ekim 2019
TED Isparta Koleji'nde seçim heyecanıTED Isparta Koleji'nde seçim heyecanı17 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendiIsparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendi19 Ekim 2019
Isparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durduIsparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durdu17 Ekim 2019
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!18 Ekim 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla BuluştuIsparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu18 Ekim 2019
Isparta’da kamp ve karavan etkinliğiIsparta’da kamp ve karavan etkinliği18 Ekim 2019
Isparta'da Tıbbi adaçayı ve Tıbbi nane yetiştiriciliğiIsparta'da Tıbbi adaçayı ve Tıbbi nane yetiştiriciliği18 Ekim 2019
​Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “İnşaat sektörünün önünü açmaya devam edeceğiz”​Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “İnşaat sektörünün önünü açmaya devam edeceğiz”18 Ekim 2019
Isparta'da "İktisadi Düşüncede Görünmez El Metaforu" söyleşisiIsparta'da "İktisadi Düşüncede Görünmez El Metaforu" söyleşisi18 Ekim 2019
Isparta'nın istihdam hedefi 9 Bin kişiye çıkarıldıIsparta'nın istihdam hedefi 9 Bin kişiye çıkarıldı17 Ekim 2019
BÜYÜK FUAR YÖREX BAŞLIYOR 2019BÜYÜK FUAR YÖREX BAŞLIYOR 201921 Ekim 2019