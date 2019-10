"Grip her yıl dünya çapında ortalama 500 bin insanın ölümüne neden oluyor" Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Göktürk: - "Grip her yıl dünya çapında ortalama 500 bin insanın ölümüne neden oluyor" - "Grip enfeksiyonunun etkeni, influenza A, B ve C olmak üzere üç ayrı tipte sınıflandırılan virüsler