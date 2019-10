İSTANBUL - Vestel, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek İyi Tasarım/Good Design İzmir kapsamında çalıştay gerçekleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 17-18 Ekim'de yapılacak What happens NEXT? adlı çalıştayda Vestel, sıfır atık ve döngüsel ekonomi konularına odaklanacak.

İyi Tasarım/Good Design İzmir, bu yıl “DÖNGÜ” temasıyla tasarımla ilgili faaliyetlerde bulunan grupları bir araya getirecek.

Hem tasarım mesleği ve eğitimi adına yapılan üretimi hem de tasarıma ilişkin düşünsel zeminde yapılan çalışmaların paylaşıldığı etkinlik bu yıl ekim ve kasım aylarında düzenlenecek. Etkinlik kapsamında Vestel Beyaz Eşya Endüstriyel Tasarım Müdürlüğü çalıştay düzenleyecek.

17 ve 18 Ekim'de düzenlenecek çalıştayın konusu Vestel’in ürünleri paketlemek için kullandığı ambalajların, ikinci bir kullanım için yeniden tasarlanması etrafında şekillenecek. Çalıştayda sıfır atık, döngüsel ekonomi ve tasarım süreçleri hakkında kapsamlı sunumlar yapılacak. Katılımcılar çalıştayda ortaya çıkaracakları fikirleri ve tasarımları sergileme imkanı bulacak.

Vestel, ürünlerin bayilere sağlam şekilde ulaştırılması ve paketleme kalitesini artırarak ‘sıfır atık’ hedefine yaklaşmak için sürekli Ar-Ge çalışmaları yapıyor. Bu çalışmaların sonucunda Vestel Beyaz Eşya’nın atık yönetim sistemi Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’nde Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltılarak Önleme Uygulamaları kategorisinde ‘Strafor Gramaj ve Yoğunluğun Azaltılması Projesi’ ile ödül almaya hak kazandı.

Vestel Beyaz Eşya kullanmak zorunda olduğu ve ürün taşıması sırasında verim aldığı en iyi malzeme olan straforun nasıl daha az gramaj ile yüksek dayanıklılık sağlayabileceğini araştırdı. Bu kapsamda üretilen tüm ürün gamlarında ambalajların ağırlıkları incelendi ve çeşitli Ar-Ge çalışmaları yapıldı.

Vestel Beyaz Eşya fabrikalarında ürün ambalajında yapılan ufak bir strafor azaltımı, sebep olunan ambalaj atıklarında çok büyük miktarlarda değişim sağladı.

Strafor Gramaj ve Yoğunluğun Azaltılması Projesi ile Vestel, sadece ambalaj atıklarını azaltmakla kalmıyor. Proje ile ilgili esas kazanım, ham madde kullanımındaki azalmadan kaynaklanıyor. Bunun yanı sıra ham madde tedariği sırasında nakliyenin azalmasından dolayı karbon ayak izine de olumlu etkisi oluyor.