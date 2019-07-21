TESK'ten "kör bıçak" ve "sahte kasap" uyarısı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Kurban ve derileri kör bıçakla kesilmemeli. Vatandaşların, Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen bıçaklar yerine yerli ve kaliteli bıçakları tercih etmesi gerekir" - "Ayrıca kendini kasap diye tanıtan sahte kasapl

TESK'ten "kör bıçak" ve "sahte kasap" uyarısı
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurban kesiminde derilerin hasarsız şekilde ekonomiye kazandırılması için kör bıçak kullanılmaması gerektiğini belirterek, vatandaşların Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen bıçaklar yerine yerli ve kaliteli bıçakları tercih etmesini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban derilerinin ekonomiye katkısının hatırlatılması gerektiğini vurguladı.

Her yıl Kurban Bayramı'nda ortalama 900 bin büyükbaş ve 2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvanın kesildiği bilgisini veren Palandöken, deri sanayinin ise 6,5 milyon büyükbaş hayvana ve 60 milyon küçükbaş hayvan derisine ihtiyacının olduğunu ifade etti.

Kurban derilerinin, sektörde ihtiyaç duyulan ham derinin ancak yüzde 20'sini karşıladığına dikkati çeken Palandöken, "Dolayısıyla ham derinin yüzde 80'inin ithalattan sağlandığı bu sektörde, kurban derilerinin önemi çok büyük. Deri işletmeleri derileri işleyerek yerli üreticilerimize, onlar da ayakkabı çanta cüzdan gibi ürünler yaparak yabancı ülkelere satıyor. Böylelikle ülkemize ihracatla birlikte döviz girdisi sağlanıyor. değerlendirmesinde bulundu.

Kaliteli ve yerli bıçak kullanımının, kurbanı ve derisini ziyan etmemek için çok önemli olduğuna işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Kurbanlar ve derileri kör bıçakla kesilmemeli. Vatandaşların, Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen bıçaklar yerine yerli ve kaliteli bıçakları tercih etmesi gerekir. Bıçakta kalite ve ustalığı, el işçiliği kadar hiçbir üretim veremiyor. Bunun yanı sıra bilinçli kesim, serin bir yer olmak kaydıyla saklama koşulları, 2 saat içinde tuzlama yapılması gibi noktalar da kurbanın ve kurban derisinin ziyan olmamasını sağlayacak. Ayrıca kendini kasap diye tanıtan sahte kasaplar değil, vergisini veren işinin ehli olan kasap esnafımız tercih edilmelidir."

Palandöken, ayrıca Denizli'nin Yatağan Mahallesi, Trabzon'un Sürmene ilçesi gibi ülkenin birçok noktasında bıçak ustalarının ün yaptığını ve bu ürünlerin kalitesinin korunduğunu da vurguladı.


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