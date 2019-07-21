Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

- Otokar, Akrep II zırhlı araç ailesinin ilk üyesi ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı "Akrep IIe" arazide boy göstermeye başladı - Geliştirme ve kalifikasyon çalışmalarına devam eden "Akrep IIe"nin elektrik motoru kalibrasyonu çalışma

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı
Ekonomi
24 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi Otokar'ın, savunma sanayisindeki iddiasını farklı bir boyuta taşıyan Akrep II ürün ailesine yönelik çalışmaları sürüyor. Ailenin ilk üyesi, aynı zamanda Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı "Akrep IIe" araziye çıkmaya başladı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 1995'te geliştirdiği, yurt içinde ve ihracat pazarlarında kendini kanıtlayan Akrep zırhlı araç ailesini baz alarak tasarladığı yeni nesil Akrep II zırhlı araç ürün ailesini ilk kez bu yılki 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıttı.

NATO ve Birleşmiş Milletlerin tedarikçisi olan Otokar’ın, savunma sanayisinde güncel beklenti ve gelecekteki tehditlere karşı bilgi birikimi ve yüksek teknolojiyi kullanarak geliştirdiği yeni nesil Akrep II, gelişmiş özellikleriyle modern orduların tüm beklentilerini karşılayacak.

Otokar'ın zırhlı keşif ve silah platformu olarak tasarladığı Akrep II 4x4 yeni nesil zırhlı araç ailesi, düşük silueti ile orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tasarlandı.

Her arazi koşulundaki hareket performansının yanı sıra eşsiz manevra kabiliyetine sahip araç, elektrik, dizel ve hibrit gibi alternatif güç gruplarının kullanılmasına imkan verebilecek bir altyapı üzerine inşa edildi.

Güç üretim ve aktarma sistemleri, sensörler, bilgisayarlar, haberleşme ve hedefleme sistemlerinin tek bir sistemde entegre edildiği Akrep II, otonom araçlara doğru geçişi hızlandıracak bir altyapı sunuyor.

- Geliştirme ve test süreci tüm hızıyla sürüyor

IDEF'19'da elektrikli versiyonu (Akrep IIe) sergilenen Akrep II, modüler bir platform olarak farklı görevlere uygun yapılandırılabiliyor.

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı olan ve elektrik motoru ve gelişmiş pillerle donatılan AKREP IIe, geleneksel zırhlı araçlara kıyasla çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik avantajlarını bir arada sunuyor.

Akrep IIe, tüm dünyada orduların zorlu isteklerini karşılayabilecek yeterlilikte bir elektrik motora sahip bulunuyor. Taktik performans beklentilerine de en iyi şekilde cevap veren Akrep IIe, özellikle yakıt verimliliği, hareket, beka kabiliyeti ve entegre lojistik destek anlamında da avantajlar sunuyor.

Otokar, Akrep IIe üzerindeki geliştirme, kalifikasyon, test çalışmalarına devam ediyor. IDEF'19 sonrasında araçta elektrik motoru kalibrasyonu çalışmaları yapıldı. Mobilite testleri kapsamında ivmelenme, frenleme ve direksiyon sistemi testleri tamamlandı.

Akrep II aracının kritik özelliklerinden birisi olan termal ve akustik iz belirleme çalışmaları yapılarak konvansiyonel araçlarla karşılaştırıldı. Araç batarya yönetim sistemi, araç yönetim sistemi yazılımı geliştirme ve batarya soğutma sistemi geliştirme çalışmalarına devam edildi.

- Farklı ihtiyaçlar için farklı Akrep'ler

Yeni nesil Akrep II zırhlı aracının farklı ihtiyaçlara cevap verebilen versiyonları olacak. Çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik gibi avantajlara sahip Akrep II, keşif gözetleme, ateş destek, hafif ateş destek ve lazer silahı aracı gibi versiyonlarla orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak

Akrep II Keşif Gözetleme Aracı, üzerinde taşıdığı sistemlerle uzun mesafe gözetleme ve hedef tespiti görevlerini yerine getirebilecek. Gözetleme sırasında tespit edilen uygun mesafedeki hedeflere, araç üzerinde konumlanan silah sistemleriyle müdahale edilebilecek.

Akrep II Ateş Destek Aracı, üzerine monte edilebilen 90 mm top ile piyade birliklerine uzun mesafeli olarak ateş desteği verebilecek. Araç, üzerine entegre edilen 90 mm top ile kargo uçaklarında da taşınabilecek. Bu sayede sınır ötesi operasyonlar için aracın kullanılabilir duruma geçme süresi minimuma inecek, araç operasyon bölgesine intikalinden kısa bir süre sonra kullanılabilecek.

Akrep II Hafif Ateş Destek Aracı, gözetleme sırasında tespit edilen uygun mesafedeki hedeflere orta kalibreli silah kulesiyle müdahale edebilecek. Araç, orta kalibre silahla meskun mahal operasyonları ve diğer operasyonlarda piyadelere ateş desteği verebilecek.

Akrep II Lazer Silahı Aracı, meskun mahalde lazer silahıyla hedeflerin imhasında etkin rol oynayacak.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BURDUR'DA DEPREM! İŞTE SON DEPREMLER
Isparta'da temiz bir çevre için el ele yürüdüler
Dul eş, emekli bile olsa ölüm aylığı alır
Kira zam oranı belli oldu! 2019
Lokmacho Isparta Şubesi açıldı
Yalvaç'ta dilenci operasyonu
Burdur'da su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası: 2 ölü Başlık
FETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktı
Bağ-Kur'luya 3 müjde birden
İş arayana 900 lira destek
Isparta haber : Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar
Başkan Gök,Eğirdir Devlet Hastanesi inşaatını inceledi
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı
​ISTEM’de acı reçete ortaya çıktı
Isparta'da Trafik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Isparta’da muhtarlar toplantısında özlenen tablo
Bilgiç'ten 15 Temmuz ruhunu anlama konferansı
​Yurt dışından telefon getirenler dikkat!
Fatura üzerine telefon alanlar dikkat! Bunu yapan 250 TL ödeyecek
Birçok vatandaş bilmiyor! Başvurun: Aylık 275 lira...
Isparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölü
ISPARTA İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE HEDEF YÜKSELTTİ
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve mazotla ilgili çok önemli karar
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL FIRSATLAR
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Eğirdir-Konya karayolunda trafik kazası: 3 kişi öldüEğirdir-Konya karayolunda trafik kazası: 3 kişi öldü17 Temmuz 2019
Isparta'daki trafik kazası: cip sürücüsü gözaltına alındıIsparta'daki trafik kazası: cip sürücüsü gözaltına alındı18 Temmuz 2019
Isparta'ya sanatçı yağmuruIsparta'ya sanatçı yağmuru17 Temmuz 2019
Isparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölüIsparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölü18 Temmuz 2019
Isparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölüIsparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölü18 Temmuz 2019
Burdur'da su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası: 2 ölü BaşlıkBurdur'da su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası: 2 ölü Başlık20 Temmuz 2019
Bağ-Kur'luya 3 müjde birdenBağ-Kur'luya 3 müjde birden20 Temmuz 2019
Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...16 Temmuz 2019
Yalvaç'ta dilenci operasyonuYalvaç'ta dilenci operasyonu20 Temmuz 2019
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladıIsparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı19 Temmuz 2019
Isparta'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazaIsparta'da otomobil ile cipin çarpıştığı kaza18 Temmuz 2019
ISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEKISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEK15 Temmuz 2019
17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi14 Temmuz 2019
BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!17 Temmuz 2019
FETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktıFETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktı20 Temmuz 2019
Isparta'da yük treni ile kamyon çarpıştıIsparta'da yük treni ile kamyon çarpıştı17 Temmuz 2019
Birçok vatandaş bilmiyor! Başvurun: Aylık 275 lira...Birçok vatandaş bilmiyor! Başvurun: Aylık 275 lira...19 Temmuz 2019
İşçi emeklisine memur zammı müjdesiİşçi emeklisine memur zammı müjdesi17 Temmuz 2019
Isparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan DikildiIsparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan Dikildi15 Temmuz 2019
Isparta haber : Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlarIsparta haber : Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar19 Temmuz 2019