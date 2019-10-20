Sıfır otomobilde güz kampanyaları dikkati çekiyor

Yıl sonu yaklaşırken satış rakamlarını artırmaya çalışan yerli ve yabancı otomobil markaları arasında büyük rekabet yaşanıyor.

Sıfır otomobilde güz kampanyaları dikkati çekiyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

BURSA - Yıl sonu yaklaşırken satış rakamlarını artırmak için çeşitli kampanyalar başlatan yerli ve yabancı otomobil markaları arasında ciddi rekabet yaşanıyor.

AA muhabirinin, Türk otomobil pazarında faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı markalardan derlediği bilgiye göre, firmalar ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç sahibi olmak isteyenler için çeşitli kampanyalar başlattı.

Üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında ekim ayına özel fırsatlar sunan birçok yerli ve yabancı firma, "sıfır faiz", "36 aya varan vade seçenekleri", "peşin veya takas indirimi" gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

Bazı firmalar da yıl sonu satış hedeflerini tutturmak için çeşitli kampanyalara imza atıyor.

Renault

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında geçen yılı lider kapatan Renault, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında 36 ay taksit ve yüzde 0,69 faizli 50 bin lira kredi avantajı sunuyor.

Firmanın 31 Ekim'e kadar geçerli olduğu belirtilen bu avantajı, yerli üretim Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan modellerini kapsıyor.

Bu yılın 9 ayındaki satışlarda da yerini koruyan Renault, hafif ticari araçlarında 12 ay taksit ve yüzde sıfır faizli 50 bin lira kredi avantajı sunuyor. 31 Ekim'e kadar geçerli olan kampanyanın da Kangoo, Master ve Trafic modellerinde geçerli olduğu belirtiliyor.

Fiat

Türkiye'de Renault'tan sonra en çok araç satan Fiat, Egea ailesi modellerinde maksimum 50 bin tutarında, 24 ay vadeye kadar, yüzde 0,69 faiz oranıyla kredi kullandırabiliyor.

Ford

Düşük taksit, sıfır faiz veya peşin alım fırsatı gibi seçenekleri sunan Ford, Ford Fiesta ve Yeni Ford Focus Titanium model otomobillerin satın alımlarında geçerli 77 bin liraya kadar 12 ay taksit ve sıfır faiz oranlı kredi kullanma imkanı tanıyor.

Ford'un Kuga, EcoSport ve Yeni Focus Trend X benzinli model otomobillerin satın alımlarında geçerli 60 bin liraya kadar 24 ay ve yüzde 0,99 faiz kampanyası da "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında Fkasko, Ford güvence veya bakım paketi alımlarında FordFinans kredilerinde geçerli oluyor.

Firma, Tourneo Courier Journey model otomobillerde ise 72 bin liraya kadar 36 ay taksit ve yüzde 0,49 kredi oranlı kampanyasıyla müşterilerini memnun etmeye çalışıyor.

Toyota'dan "Sıfır zam, yüzde 0,69 faiz oranı" kampanyası

Toyota'nın Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack, Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack ve tüm C-HR modelleri için 50 bin lira finansman tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranlı kampanyası 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.

Hilux modelleri ise Toyota Finans sistemi kapsamında 60 bin lira 12 ay ve yüzde sıfır faizli finansmanla 31 Ekim'e kadar bayilerinde satışa sunuluyor.

Hyundai

Hyundai, yerli üretim İ10 ve İ20 modellerinde 50 bin lira, 24 ay taksit ve yüzde 0,49, Tucson modellerinde 5 bin liraya varan takas desteği veya 30 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde sıfır, Elantra modellerinde ise 3 bin liraya varan takas desteği veya 30 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde sıfır faizli kampanyasını 31 Ekim'e kadar sürdürüyor.

Peugeot

Peugeot ise 208, 301 ve Rifter modellerinde 26 bin lira, 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz, 2008, 3008 ve 5008 modellerinde 40 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde 0 faiz, 308 modelinde 30 bin lira, 12 ay vade yüzde sıfır faiz, Partner Van, Boxer Van, Expert Traveller ve Expert Van modellerinde ise 45 bin lira 15 ay taksit ve yüzde sıfır faizli kampanyalarını müşterilerine sunuyor.

Honda

Honda da Yeni Civic Sedan modelinde 60 bin lira, 18 ay veda ve yüzde 0,49 faiz fırsatıyla tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor.

Ayrıca CR-V modellerinde 100 bin lira finansman desteği, 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz, HR-V modellerinde de 30 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde sıfır faiz fırsatı da 31 Ekim'e kadar sürüyor.

Citroen

Ekim ayına özel kampanyalar hazırlayan Citroen, C5 Aircross SUV modelinde 40 bin liraya kadar 12 ay taksit ve yüzde 0,99 faiz seçeneği, diğer tüm Citroen binek ve ticari araç modellerinde ise 50 bin liraya kadar 12 ay vade ve yüzde 0,59 faiz seçeneğini müşterilerine sunuyor.

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