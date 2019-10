İSTANBUL - Oppo, League of Legends e-spor'un (LoLespor) ilk küresel akıllı telefon partneri oldu.

Oppo açıklamasına göre, şirket, 2024'e kadar devam edecek ortaklık süresince League of Legends'ın küresel etkinliklerine yönelik faaliyetler düzenleyecek. Bu faaliyetler arasında tüm oyuncuları bir araya getiren en büyük e-spor etkinlikleri yer alıyor.

e-sporun gelişmesi için tüm dünyada önemli yatırımlar yapan Riot Games, farklı segmentten global markalarla yaptığı iş birlikleriyle gücüne güç katarak tüm oyunseverleri bir araya getirecek büyük organizasyonlar gerçekleştiriyor. Global akıllı telefon üreticisi Oppo ile daha da büyüyecek organizasyonlar arasında Sezon Ortası Turnuvası, All-Star Etkinliği ve Dünya Şampiyonası gibi etkinlikler de yer alacak.







- "League of Legends, pek çok gencin yaşam biçimi haline geldi"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Riot Games Küresel Espor İş Geliştirme ve Partnerlik Lideri Naz Aletaha, Oppo'nun yaptığı işlerin temelinde, tasarım ve yeniliğe olan bağlılığın yer aldığını belirterek, "Sahip oldukları bu ruhu, küresel sporumuza ve taraftarlarımıza getirecekleri için son derece heyecanlıyız. Oppo'nun ilk e-spor ligi partneri olmak, League of Legends esporunun güçlü etkisinin kanıtı niteliğinde." ifadelerini kullandı.



Oppo Genel Müdür Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Müdürü Brian Shen de e-spor'un küresel olarak hızla büyüyen bir spor ve League of Legends'in de son yıllarda pek çok gencin yaşam biçimi haline geldiğini aktararak, "Tüketici odaklı bir marka olarak, her zaman hedef kitlemiz olan gençlerle iletişime geçmenin en iyi yolunu arıyoruz. Bu hem Riot hem de Oppo için büyük bir adım. Bu partnerlik sayesinde her bir zaferi gençlerle birlikte kutlayarak aramızdaki bağı güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.