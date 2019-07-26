ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) 3 ildeki 24 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin ihale ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Antalya, Niğde ve Aydın'daki toplam 24 taşınmaz satışa çıkarıldı. Söz konusu taşınmazlar için 10 bin lira ile 500 bin lira arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi.

Taşınmazlar, ayrı ayrı ve "açık artırma" usulüyle özelleştirilecek. Antalya ve Niğde'deki taşınmazların ihalesi 24 Eylül, Aydın'dakilerin ihalesi 26 Eylül'de gerçekleştirilecek.