İSTANBUL (AA) - Şekerbank gelenekselleşen bayram kampanyası kapsamında, isteğe göre 3 aya kadar taksit erteleme imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, Kurban Bayramı öncesi müşterilerinin artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kampanya başlattı.

Şekerbank, sunduğu kampanya ile müşterilerinin 100 bin liraya kadar olan nakit ihtiyaçlarını 60 aya varan vadelerle karşılıyor. 3 ay taksit erteleme seçeneğinin bulunduğu kampanya 9 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye tüm Şekerbank şubelerinden ve www.sekerbank.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.