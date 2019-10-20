Mermer sektörü, CNR Marble Tech'te makine üreticileriyle buluşuyor

Makine üreticileri, mermer sektörüyle 23-26 Ekim'de CNR Marble Tech İstanbul'da bir araya gelecek - Yerli ve yabancı 50'nin üzerinde firmanın son teknoloji mermer makineleri ve ürün gruplarını sergileyeceği fuara, yerli ve yabancı binlerce profesyonel alı

Mermer sektörü, CNR Marble Tech'te makine üreticileriyle buluşuyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Makine üreticileri, mermer sektörüyle 23-26 Ekim'de, Türkiye'nin ilk ve tek mermer makineleri, teknolojileri ve ekipmanları fuarı CNR Marble Tech İstanbul'da bir araya gelecek.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, CNR Marble Tech İstanbul, 23-26 Ekim'de CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Mermer ve doğal taş üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir platform niteliği taşıyan CNR Marble Tech İstanbul, CNR Holding kuruluşu Pozitif Fuarcılık ve Doğaltaş Makina ve Teknolojileri Üreticileri Derneği ile organize ediliyor. Fuar, KOSGEB tarafından da destekleniyor.


- 9 ülkeden alım heyetleri geliyor

Mermer üretim teknolojileri ve tasarımlarının birlikte değerlendirilebileceği fuarda, son teknoloji ile üretilen mermer makineleri ve sektöre yönelik ürün grupları sergilenecek.

Hindistan, Çin, Afganistan, İtalya, İspanya, Brezilya, Tayvan, Güney Kore ve Yunanistan’dan profesyonel alım heyetlerinin katılacağı fuarın, mermercilik sektörünün 2 milyar dolara ulaşan global ticaretine de öncülük etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin dünya mermercilik sektöründeki saygınlığını artırması öngörülen fuar, ayrıca yeni iş bağlantılarına da sahne olacak.


- 120'yi aşkın ülkeye makine ihraç ediliyor


Sektöre öncülük eden yerli ve yabancı 50'nin üzerinde seçkin firmanın son teknolojik ürünlerini sergileyeceği CNR Marble Tech İstanbul, 120'yi aşkın ülkeye makine ihraç eden üreticilerin global pazarlardaki gücünü arttıracak.

Fuarda, makine üreticilerinin hedef pazarları arasında olan İran, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Makedonya, Filistin, İsrail, Ürdün, Irak, Mısır, Libya, Suriye, Lübnan, Almanya, Bulgaristan, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan binlerce yabancı profesyonel alıcı ağırlanacak.

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