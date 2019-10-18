İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12,69'a geriledi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 1,93 olan ekim ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,90'a geriledi. Kasım ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre gerileyerek yüzde 1,17'den yüzde 1,13'e indi.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 13,96'den ekimde yüzde 12,69'a geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, yüzde 12,21'den yüzde 11,18'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,17'den yüzde 93,76'ya geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 5,9954'ten 6,0473'e yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre artışla 6,3470'ten 6,4097'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 5,9 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 0,9 milyar dolar oldu. 2020 yılı cari açık beklentisi de bir önceki anket döneminde 16,3 milyar dolardan iken, bu anket döneminde 12,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 15,92 oldu

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, yüzde 0,01'den yüzde 0,09'a, 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 2,6'dan yüzde 3'e yükseldi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 17,20'den yüzde 15,86'ya indi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 15,92 ve yüzde 13,17 olarak kayıtlara geçti.

Muhabir: Murat Birinci