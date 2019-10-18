Mango, Sur Yapı Marka AVM'de mağaza açtı İSTANBUL - Kadın, erkek ve çocuk giyim markası Mango, Sur Yapı Marka AVM'de mağaza açtı.Sur Yapı'nın açıklamasına göre, moda sektöründe 35, Türkiye'de 22 yıldır varlığını sürdüren kadın, erkek ve çocuk giyim markası Mango, Bursa'daki Sur